“抽屉协议”阴影笼罩 格力转债到期转股基本没戏

中华PE:

105.69元！几经波折的格力转债昨日以低于赎回价结束交易，或成为11年来首只大规模到期赎回的转债。

在定增“抽屉协议”影响下，格力转债平淡度过最后一个交易日，最终股债双双小涨0.2%。



记者梳理发现，自可转债这个交易品种问世以来，鲜有到期赎回的个券，仅在2007年至2008年曾出现过唐钢转债和新钢转债最后到期赎回。格力转债此番有4亿元债券尚未到期，随着股价走弱，似乎到期赎回概率日增。

格力地产昨日发布公告称，格力转债将于2019年12月24日到期，根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，格力转债到期前10个交易日停止交易(即12月11日将停止交易)。

不过，博弈尚未停歇。根据条款约定，格力转债在存续期内仍可以转股，25日起才停止转股。有资金期待最后10个交易日，正股股价大涨，重现此前的“末日轮”效应。

海通证券张崎详细解读了此种“末日轮”操作。在最后10个交易日，仍有一种小概率事件，通过正股股价大涨导致转股的操作。目前，格力地产股价为4.81元，对应的转股价值为96.2元。在此期间，如果正股上涨10%以上，格力转债理论上有望实现转股价值高于最后交易价格105.69元。

一旦最终转化价值高于转债的到期赎回价，投资者的理性选择应该是转股。例如，正股股价涨至5.5元，此时转换价值为110元，相对于106元的赎回价，投资者选择转股应该是更好的选择。

“当然这仅仅是理论上的可能，种种因素决定了这很难变为现实，这种博弈机会概率太低了。”张崎表示。

（文章来源：上海证券报）