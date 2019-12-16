港股仍具估值优势 战略配置沪港深基金

中华PE:

沪港深基金从2015年起开始批量出现，2016年底至2017年，港股牛市期间由于抢眼表现受到投资者广泛关注，而2019年以来，受各利空因素影响，港股表现逊色于A股，沪港深基金亦不突出，上周五受到积极因素影响，港股上涨2.57%。后续如何看待港股，沪港深基金如何投资？

汇总来看，机构观点略有差异，但从估值角度来看机构中长期看法偏乐观：国信证券在《2020年港股投资策略》中基于港股估值和港股盈利预测等分析指出，港股2020年将进入全面牛市；海通证券在《价值洼地——2020年港股投资策略》中指出，对于港股战略乐观，等待盈利回升和不确定因素明朗；汇添富港股通专注成长基金经理表示：“美联储在年内第二次降息，相信中国香港市场将受益于较为宽松的流动性，恒生指数在10倍市盈率与接近4%的股息率的水平已经开始体现价值，现在是较好的布局时点。”



具体来看，现港股估值优势仍在，使用市场常用估值指标市盈率(PE)和市净率(PB)来看，截至上周五恒生指数PE(TTM)为9.97倍，PB(LF)为1.06倍，而近十年恒生指数PE(TTM)均值为10.71倍，PB(LF)均值为1.36倍，估值仍在近十年均值下方。与全球市场主要股指对比来看，恒生指数估值亦处于估值洼地，美国标普500PE(TTM)为23.58，沪深300指数为12.01，恒生指数处于偏低位置。再看恒生A-H股溢价指数，该指数追踪在两地同时上市的股票(内地称为A股，香港称为H股)的价格差异，该指数越高，代表A股相对H股越贵，即溢价越高。年初以来价差扩大，A-H股溢价指数上涨8.61%，现存溢价个股仍占比较高。从资金流向来看，南向资金连续23天净流入。展望后市，港股是否持续改善还受到企业盈利面、政策面及海外因素影响，但中长期从估值角度来看，港股可作为战略配置，投资者可从整体资产配置分散风险角度适量布局沪港深基金。

根据证监会发布《通过港股通机制参与香港股票市场交易的公募基金注册审核指引》规定，若基金名称带有“港股”等类似字样，应当将80%以上(含)的非现金基金资产投资于港股。金牛理财网统计名称中带有“港股”等类似字样的基金计入沪港深基金，从发行数量来看，截至2019年12月13日，全市场主代码口径(分级/类子份额基金合并计算且不含QDII基金)沪港深基金今年以来新发数量为26只，该数量较2016年、2017年同期减少，较2018年小幅增加，期末市场存量为140只，其中，今年以来股票型沪港深基金新发数量为16只，期末市场存量为63只；今年以来混合型沪港深基金新发数量为10只，期末市场存量为77只。按投资理念不同划分来看，主动型基金占比较高为72.14%，而被动型则为27.86%。从基金管理人来看，共计50家基金公司布局了沪港深基金，其中前海开源基金布局最多为21只。从2019年三季度披露规模来看，全市场沪港深基金合计规模为752.50亿元，较去年同期规模下降19.10%。回顾业绩表现，2019年以来恒生指数仅上涨7.13%，低于沪深300指数24.68%，今年以来沪港深基金平均净值增长率为25.59%，表现优于同期恒生指数，分别逊于同期沪深300指数和主动偏股基金指数6.21和9.20个百分点。从净值和持仓分析，业绩排名靠前的沪港深基金多数在选股能力方面表现突出，如涨幅达75.24%的华安沪港深外延增长配置了年度表现领先的电子、医药、消费行业优质个股，同时较多排名靠前基金不同比例持有A股。

具体到投资方面，建议关注估值偏低的行业及个股，目前已经持有沪港深基金的投资者可考虑继续持有，而尚未配置的投资者可从战略投资方面考虑配置沪港深基金分散投资风险，具体选择基金方面需要关注基金本身的资产配置情况，如投资港股比例、重仓港股、行业方向等方面，在基金经理选择方面，建议选择港股从业经验丰富的基金经理旗下优质基金。

（文章来源：中国证券报）