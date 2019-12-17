海尔电器探讨私有化 海尔智家拟发行H股支付对价

中华PE:

海尔电器(01169.HK)12月16日晚披露公告称，海尔智家(600690)作为“潜在要约人”，根据香港公司收购及合并守则第3.7条披露，正在探讨私有化海尔电器，但尚未向海尔电器提出确定的私有化计划。

值得注意的是，根据意向安排，海尔智家将在港交所主板上市，通过发行的H股来支付对价。也就是说，此次安排或为海尔家电业务整体上市。

这则公告的缘起是在12月12日，当时一则外媒报道称海尔正计划重大重组，海尔智家将在香港上市，并拟将在港交所上市的海尔电器私有化。

在经历12月13日的停牌后，16日，海尔电器披露最新公告，海尔智家是上交所的上市公司，作为潜在要约人，也是海尔电器的控股股东，海尔智家目前正在探讨私有化海尔电器(“潜在私有化”)的方案，且若潜在私有化进行，则有可能导致海尔电器于香港联合交易所有限公司撤回上市。潜在私有化计划为证券交换要约，其代价计划以潜在要约人拟于香港联合交易所有限公司主板申请上市发行的H股来支付。

但截至16日，海尔智家还没有向海尔电器提出确定的潜在私有化计划。海尔智家尚未就是否进行潜在私有化作出任何协议或其他承诺，且潜在私有化的细节和条款(包括换股比例和时间表)尚未敲定，该潜在私有化是否进行尚存在重大不确定性。

海尔智家还披露了截至12月13日发行的相关证券，包括：合共65.78亿股的已发行股份，以及总额为不多于人民币3808.9万元的可转股债券，可转换为268.23万股潜在要约人的股份，不过，因为公告日期为海尔智家所发行的可转股债券的转换期的最后一天，在此期间，海尔智家所发行的可转换债券将可以被转换成为潜在要约人的股份。

海尔电器主要业务有三块，洗衣机、热水器产品；于中国大陆分销海尔集团的电器产品；于中国大陆发展以日日顺为品牌的大件物流服务业务。今年7月，海尔电器通过资产置换从海尔国际处获得了净水器业务，日日顺物流即其物流业务不再纳入其报表。

海尔智家原名青岛海尔，主要从事冰箱、冷柜、洗衣机、空调、热水器、厨电、小家电、U-home智能家居产品等的研发、生产和销售；公司渠道综合服务业务主要为客户提供家电、家居及其他产品分销、物流、售后的全流程服务，以及其他增值服务。

白色家电上市公司中，美的集团和格力电器均是整体上市，市值规模较大，均在4000亿元左右。不过，在营收方面，海尔与美的、格力差距并不大。2018年，美的集团总收入近2600亿元，格力电器超2000亿元，海尔智家与海尔电器营收总和超过2600亿元。