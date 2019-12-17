人民币港币走强 外资“聪明钱”悄然发力

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继离岸、在岸人民币对美元汇率收复7元关口之后，12月16日人民币对美元中间价也重返“6时代”。同时，港币对美元汇率盘中升破7.8这一关键水平。



分析人士指出，当前外部形势缓和、国内经济企稳信号增多，且中外利差仍处于高位，这些因素支持人民币汇率走强。港币升值则刻画出外资“聪明钱”悄然发力，人民币资产吸引力继续提升。

中间价升破7

12月16日，人民币对美元中间价报6.9915元，较前值调升241基点，连续第5个交易日升值，并创下逾4个月新高。

此前人民币对美元市场汇率已率先升破7.12月12日，在外部利好消息刺激下，离岸人民币应声上涨超1000基点，最高涨至6.9277元。12月13日，在岸人民币也一举升破7元。

这已是第四季度以来，人民币对美元汇率第二次升破这一重要心理关口，进一步证明前期人民币汇率贬值与基本面存在偏离，随着市场悲观预期消退，人民币汇率有望重返其合理价位。

同时，稳定汇率预期的信号继续释放。央行16日宣布，12月20日将在香港招标发行100亿元6个月期的央行票据。自2018年11月以来，央行在香港离岸市场已滚动发行了13期，共计1600亿元人民币央行票据，建立了在香港发行央行票据的常态机制。在外部冲击不确定性加大、影响长期化的关键时期，今年央行票据被激活，对于推动人民币国际化、稳定汇率预期等逐渐发挥积极作用。

汇率预期改善

分析人士表示，无论是之前“破7”，还是最近“返6”，都是正常的波动，是人民币汇率弹性增强的结果。“破7”之后没有继续大幅贬值，“返6”之后也没有继续大幅升值，说明当前人民币汇率水平是比较合理的。当前外部环境出现转机，同时国内经济企稳信号增多，内外因素都对人民币汇率走势形成提振，年内人民币汇率不大可能再出现大幅贬值。

部分机构预计，未来一段时间人民币对美元汇率可能在6.9元至7元之间保持波动，有望在目前价格上略微升值。平安证券陈骁团队认为，贸易环境开始朝着向好的方向发展，有望降低全球经济增长的风险，美元指数受美国经济温和回落及避险需求走弱将有所下行，人民币、日元、欧元等货币有望反弹。

中国民生银行首席研究员温彬认为，中央经济工作会议召开之后，各方对2020年中国经济更有信心，预计金融市场开放力度会进一步加大，当前中美利差处于高位，人民币资产有望吸引更多境外投资者投资。基于上述判断，预计人民币对美元汇率将保持小幅升值走势。

人民币资产吸引力增强

最近港币对美元也出现一波较明显升值。16日港币开盘升破7.8这一关键位置，逼近7月初高点。港币本轮升值始于12月9日，从11日开始升值步伐加快，迄今已升值将近400基点。分析人士认为，近期港币走强，除了年末资金需求上升这一原因外，也在一定程度上反映出外资投资中国资产力度加大。众所周知，香港市场是外资投资中国资产的重要平台，港币对美元升值表明外资流入增多。

数据显示，截至12月13日，今年以来沪深港通北向资金累计净买入3198.06亿元人民币。根据中债登数据，截至11月末，中债登为境外机构托管债券面额达1.87万亿元，自2018年12月以来，已连续12个月增长。

当前人民币资产估值总体较低，对外资具备吸引力，未来境外投资者投资规模仍有增长空间。以债券资产为例，今年以来，全球负利率债券阵营不断扩容，海外债市收益率创出历史新低。中国债市收益率相比去年末则基本没有下降。数据显示，截至12月13日，中美10年期国债利差达136基点，仍处于历史高位。

人民币汇率恢复平稳运行，有望进一步打消外资顾虑，巩固人民币资产的优势。之前人民币汇率大幅波动时，外资曾出现过降低投资中国债券的力度，甚至有实施减持的情况出现。随着人民币汇率贬值风险下降，外资加大对人民币资产投资力度可以预期。

事实上，今年9月人民币对美元升值0.1%，摆脱了8月大幅贬值的格局，当月外资随即加大对中国债券投资力度，净买入额重回千亿元水平。

股票市场方面，国金证券策略团队认为，近期诸多风险事件逐一落地，且后续极大可能往好的方向发展。预计年底之前，A股较大概率将由权重股带动，上证综指有望成功突破3000点关口。16日，上证综指升至2984.39点，12月以来累计上涨了将近4%。

中金公司策略团队表示，对未来3-6个月A股和港股持更积极看法，在全球股权风险偏好可能提升的背景下，2020年北向资金净流入规模有可能超过2000亿元人民币。