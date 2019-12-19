外资与融资客资金12月均大手笔买入这14只个股：中国平安、中信证券等6只金融股在列

中华PE:

12月18日，截止收盘，沪指报3016.99点，跌0.18%；深成指报10294.66点，跌0.11%；创指报1792.42点，跌0.51%。

值得关注的是，12月18日是外资连续第25个交易日净买入。虽然净买入幅度不及昨日金额，但仍呈现净买入态势。

详见下表：

在外资频繁“买买买”的标的个股中，有部分个股也被融资客资金瞄准。12月以来截至12月18日，据“金融1号院”对A股被融资买入金额TOP100的标的与被外资增持股份数TOP100的个股对比发现，有14只个股均出现在这两大名单中。这14只个股分别是：京东方A、东方财富、中国平安、中信证券、长信科技、TCL集团、格力电器、工业富联、五粮液、海通证券、兴业银行、恒瑞医药、中国建筑、平安银行。值得关注的是，12月份被外资与融资客资金均“看准”的个股中，有6只为金融股，分别为东方财富、中国平安、中信证券、海通证券、兴业银行、平安银行。其中，保险股中国平安无论是被融资买入金额还是被外资增持股份数量，均位列6只金融机构第一，成为大热门股。

详见：12月以来融资净买入个股TOP名单(标黄部分也位列外资增持股份数TOP100)：

附12月以来外资增持个股TOP100名单：