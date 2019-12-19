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外资与融资客资金12月均大手笔买入这14只个股：中国平安、中信证券等6只金融股在列

2019-12-19 10:56:57 作者： 来源：证券日报 浏览次数：0 网友评论 0

中华PE:

 　12月18日，截止收盘，沪指报3016.99点，跌0.18%；深成指报10294.66点，跌0.11%；创指报1792.42点，跌0.51%。

　　值得关注的是，12月18日是外资连续第25个交易日净买入。虽然净买入幅度不及昨日金额，但仍呈现净买入态势。

详见下表：

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　　在外资频繁“买买买”的标的个股中，有部分个股也被融资客资金瞄准。12月以来截至12月18日，据“金融1号院”对A股被融资买入金额TOP100的标的与被外资增持股份数TOP100的个股对比发现，有14只个股均出现在这两大名单中。这14只个股分别是：京东方A东方财富中国平安中信证券长信科技TCL集团格力电器工业富联五粮液海通证券兴业银行恒瑞医药中国建筑平安银行。值得关注的是，12月份被外资与融资客资金均“看准”的个股中，有6只为金融股，分别为东方财富中国平安中信证券海通证券兴业银行平安银行。其中，保险中国平安无论是被融资买入金额还是被外资增持股份数量，均位列6只金融机构第一，成为大热门股。

　　详见：12月以来融资净买入个股TOP名单(标黄部分也位列外资增持股份数TOP100)：

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附12月以来外资增持个股TOP100名单：

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