十年来首次！李小加减持港交所65万股 套现1.67亿

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掌舵港交所十年，李小加首次减持自家股份。

根据港交所披露，12月18日，港交所行政总裁李小加减持香港交易所(00388)65万股，合计减持总金额约1.67亿港元。据悉，这是李小加上任以来首次减持。

李小加上任以来首次减持

2010年1月16日，港交所正式迎来新掌门，48岁的李小加接替62岁的周文耀，成为新一任集团行政总裁。上任之后，李小加大刀阔斧对港交所推行改革，包括人民币股票发行、单币单股等。

据香港交易所权益披露易显示，港交所行政总裁李小加于12月18日减持港交所65万股，每股平均作价256.53港元，合计约1.67亿港元。

减持股份后，李小加所持有港交所股份由原有的0.08%下降至0.03%。目前李小加仍持有港交所40.38万股股份，以港交所昨日收市价每股255港元计算，其所持股份市值约为1.03亿港元。

李小加2009年加入港交所，自2010年起担任港交所行政总裁，掌舵港交所十年。

据报道，香港交易所的一位发言人证实，这是李小加上任以来首次出售股份；他拒绝进一步置评，称这是李小加的个人交易。

截至昨日收盘，港交所收盘跌1.01%，报255港元。

港交所预计今年再登全球IPO募资榜首

12月19日，港交所从财务、企业及战略摘要，上市及首次公开招股，产品及市场，创新及科技，企业社会责任及ESG等六个方面回顾了今年的发展里程。

港交所发布消息称，今年香港交易所预计将再登全球首次公开集资排名榜首，为10年来第六度称冠。自9月以来，上市活动显著回升，今年第四季新上市公司数目更是历年最多。2019年香港交易所亦迎来多宗全球最大型的上市，印证了香港市场对全球发行人的强大吸引力。

2019年港交所前三季(1月至9月)实现收入125.65亿港元，增幅2%；除息税、折旧及摊销前溢利(EBITDA)为96.63亿港元，升3%。

港交所昨日发布2019年1月1日至12月12日的市场统计数据显示，沪港通北向交易成交额4.75万亿元人民币，深港通北向交易成交额4.50万亿元，分别较2018年提高78.6%和123.8%。北向交易总成交额较2018年的4.67万亿提高了98%。

展望2020年，香港交易所会继续专注落实三年战略规划，捕捉区内外各项发展机遇，以实现成为“国际领先的亚洲时区交易所”的愿景。

港交所今年发展里程的回顾

1、财务、企业及战略摘要

推出《战略规划2019-2021》，聚焦三大方面：立足中国、连接全球、拥抱科技。成立国际咨询委员会，成员均为国际专家，为香港交易所董事会提供意见。确立香港交易所企业价值观，作为香港交易所上下的共同期望并增加员工归属感：恪守诚信、多元包容、追求卓越、团队合作及积极进取。庆祝互联互通五周年及交易所买卖基金在香港市场推出20周年。

2、上市及首次公开招股

根据《上市规则》新增的未有收入生物科技章节上市的发行人增加了9家，现合共14家；修改《上市规则》中有关借壳上市及壳股活动的规定，继续提升市场质素；就上市委员会的决定设立全新的复核架构，并委任上市复核委员会的首届成员；发布有关修订ESG指引及相关《上市规则》条文的咨询总结，改善发行人对ESG的管治与披露。

3、产品及市场

香港市场推出首只两倍反向产品及主动型ETF上市、推出界内证、每周指数期权、美元伦敦金属期货小型合约，及印度卢比货币期货合约等新产品。伦敦金属交易所推出七种新的现金结算期货，包括热轧卷钢、铝、氧化铝、钴及钼。

收市后交易时段由凌晨1时延长至凌晨3时；宣布优化香港证券市场开市前时段及市场波动调节机制；收市竞价交易时段扩大至适用于所有股本证券和基金；优化交易所买卖产品特许证券商计划。

宣布计划就交易所买卖产品和杠杆及反向产品推出新的价位表及连续报价证券庄家责任；合资格的不同投票权架构公司获纳入港股通交易；沪深股通北向成交量破纪录；彭博成为债券通第二家认可的交易平台；债券通成交量及登记用户数目再创新高。

4、创新及科技

推出新一代交易后平台项目中的重点项目Client Connect；创新实验室继续研究可用于核心业务职能的新技术；收购中国内地科技公司港融科技(前称融汇通金)大多数股权；合组财团在香港开发虚拟银行富融银行；签订意向书投资北京一家数据科技公司。

5、企业社会责任及ESG

港交所已连续10年纳入道琼斯可持续发展亚太指数。加强企业社会责任及ESG方面的企业推广计划：签署支持联合国“赋权予妇女原则”、气候相关财务资讯披露工作组、《“一带一路”绿色投资原则》、投资者及理财教育委员会 — 香港理财能力约章、香港种族多元共融约章。伦敦金属交易所经正式咨询市场后宣布对所有买卖金属施加负责任采购要求。

6、奖项与荣誉

香港会计师公会“最佳企业管治大奖”金奬；香港公益金“企业扬善大奖”；著名区内电子杂志Regulation Asia“监管科技大数据及分析奬”(RegTech Award for Big Data and Analytics)；投资者及理财教育委员会“理财教育奖”。