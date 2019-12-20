宝能持股降至5%以下 “宝万之争”即将谢幕

中华PE:

宝能在加速减持万科，最新的持股比例已经不足5%，距离彻底退出仅一步之遥，“宝万之争”即将谢幕。



12月19日晚间，万科A公告，收到钜盛华及其一致行动人前海人寿的《简式权益变动报告书》。11月27日~12月19日，钜盛华、前海人寿通过集中竞价交易方式合计减持万科A股5.65亿股，占总股本的5%。此次减持后，钜盛华和前海人寿对万科的持股比例降至4.9999998%。

钜盛华及其一致行动人前海人寿，均为宝能所控制。“宝万之争”始自2015年下半年，华润、恒大、深圳地铁参战，是A股市场最为激烈的股权纷争之一。巅峰期，宝能持有万科25.4%的股份，位列第一大股东。

宝能首次减持万科要追溯到2018年4月，首先处置的是旗下九大资管计划，陆续通过大宗交易的方式清仓。而钜盛华及前海人寿直接持股，多采用集中竞价的方式卖出。宝能的减持节奏也在不断发生变化，其完成前10.4%股份的减持用了5个月的时间，减持上一个5%股份用了一年两个月之久。而宝能最新减持的万科5%股份仅用了17个交易日，明显加速。如今，宝能持有万科股份已经不足5%，后续减持将无需另行披露。目前，前海人寿所持有万科股份不存在被质押、冻结以及其他任何权利限制的情况，钜盛华持有4.03亿股，占总股本的3.57%，处于质押状态。

《简式权益变动报告书》也透露了宝能系在其他上市公司的最新持股比例：持有华侨城A7.36亿股，占总股本的8.98%，比三季度末略高；持有中炬高新1.99亿股，占总股本的24.92%；持有韶能股份2.16亿股，占总股本的19.95%；持有明星电力2113.74万股，占总股本的5.02%；持有港股宝新金融42.2亿股，占总股本的15.41%；持有南宁百货7977.55万股，已经通过参与司法拍卖方式竞得2291万股，过户后将合计持有18.85%的股份；持有南玻A7.44亿股、南玻B5170.91万股，合计占总股本的25.61%；持有合肥百货5244.57万股，占总股本的6.72%。

（文章来源：证券时报）