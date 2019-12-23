4800亿总市值的邮储银行周二纳入上证指数 相关指数基金的配置在路上？

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按照指数编制细则，邮储银行将于12月24日(周二)纳入上证指数。业内人士表示，新股股价波动可能较大，加之邮储银行的总市值大而流通市值小，可能带来杠杆效应，对指数产生一定影响。不过，从权重来看，预计邮储银行对大盘的影响有限。

纳入指数后将吸引被动资金进入，利好邮储银行。更大的利好还在明年6月。这是为什么？

即将纳入上证指数

根据《上证综合及分类系列指数编制细则》，按照新股上市第11个交易日纳入上证指数的规定，12月10日上市的邮储银行将于12月24日(下周二)纳入上证指数。

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值得注意的是，邮储银行的总市值近5000亿元，流通市值却只有约170亿元，二者相差较大。数据显示，截至上周五收盘，邮储银行最新收盘价为5.75元，上市以来上涨4.55%，最新总市值4821亿元，流通市值171亿元。上市至今的9个交易日内，邮储银行总市值增加约124.66亿元。

纳入上证指数会带来什么影响？光大证券银行业首席分析师王一峰认为，邮储银行现在的流通盘非常小，纳入上证指数之后需要关注的是价格波动会不会加大，从而带动指数的波动加大。一旦被纳入指数，指数基金或增强型指数基金会产生被动的配置性需求。

一位指数基金研究专家分析，新股上市初期，运行还没进入稳定期，价格变动可能比较大。特别是邮储银行的总市值大而流通市值小，对指数可能会带来一定影响。

中泰证券银行业首席分析师戴志锋表示，纳入指数后被动指数基金会配置邮储，利好邮储银行。不过结合纳入的权重来看，总体股价的波动对大盘的影响预计不会很大。

明年6月纳入沪深300等指数

更值得关注的还在后面。

跟踪沪深300、上证50等指数的基金远多于上证指数。一旦纳入沪深300、上证50等，带来的被动配置需求更为庞大。

根据指数编制方案，沪深300、上证50等指数，一般每半年调整一次样本股，调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。

沪深300指数编制方案

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上述指数基金研究专家表示，2019年12月的调整期已过，邮储银行不符合快速纳入的条件，因此预计会在2020年6月的调整中被纳入沪深300等指数。

国信证券研究也认为，目前A股市场被动指数型基金跟踪较多，且与银行相关性大的指数是三个，即沪深300、上证50和中证银行指数。根据各指数编制规则，邮储银行不适用快速进入指数的条件，因此要在指数样本定期调整时获得纳入指数的资格。前述三个指数均在明年6月15日进行样本调整。考虑到邮储银行较大的体量，其在样本调整时大概率将纳入前述主要指数。

配置资金可期

业内人士预测，根据目前邮储银行的市值测算，未来一段时间，因相关指数基金的配置需求带来的配置资金最高有望达约80亿元。

国信证券认为，一旦邮储银行被纳入被动型基金跟踪的主要指数，将带来增量资金配置，从而有助于提高股价的稳定性。此外，被动型基金以跟踪指数为主，因此持仓期限更长，长期来看也有助于降低邮储银行股价的波动性。

业内人士也表示，市场很聪明，会提前反应，主动投资策略可能在指数调仓1个月之前就先行调整自己的投资组合。被动的指数基金也会在调整结果公布实施之后尽快完成调仓。

在美国市场，被动管理资产已经成为主力资金之一，甚至在一些特定类别资产上已经超过了主动管理资产。中国市场上，随着机构投资者队伍的不断壮大，指数基金也在近几年取得飞速发展。据申万宏源数据，截至2019年三季度末，683只指数基金资产规模共10497.27亿元(不计ETF联接基金)，较上季度末增加了1159.6亿元，环比增12.42%。