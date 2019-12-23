内资加速南下扫货 基金经理感叹“港股太便宜了”

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今年以来恒生指数仅上涨7.56%，明显低于全球其他主要市场涨幅。不过，港股的持续盘整，点燃了南向资金的“扫货”热情。据统计，在今年以来的232个交易日中，南向资金有171个交易日都在净流入，占比超过70%。尤其是11月中旬以来，南向资金更是从此前的“多进少出”变成了“只进不出”。



从内资青睐的买入标的来看，银行、保险和科技相关领域排名前三位。在不少基金经理看来，尽管港股市场中的部分股票今年以来也经历了大幅上涨，但整体估值在全球市场中仍处于低位，尤其是部分中资龙头企业，相较于A股市场更是展现出良好的性价比。

据东方财富Choice统计，截至12月19日，在南向资金持仓市值最高的20只港股中，银行和保险两大板块占据了半壁江山。其中，内资持仓最大的3只股票均为银行股，分别是工商银行、建设银行和汇丰控股。

不过，值得注意的是，内资对银行股的持仓市值虽然较高，但不同个股获得的加减仓力度不同，汇丰控股和招商银行甚至被南向资金减持。对此，有业内人士分析称，内资对港股银行板块的投资价值虽然认可，但在操作上并不算激进。

实际上，内资加仓最激进的主要是港股市场上的保险股。据统计，港股市场上的6家寿险公司——中国太保、中国平安、新华保险、友邦保险、中国人寿和中国太平，在今年均获得了南向资金不同程度的增持。其中，中国太保和中国平安获得的加仓力度最大。此外，光学行业龙头舜宇光学科技和半导体龙头中芯国际也是南向资金的重点“扫货”对象。

“如果将A股和港股相同行业的龙头股进行横向对比，会发现港股便宜很多。”对于南向资金大手笔加仓港股的背后逻辑，沪上一位知名港股基金经理一语道破。在该基金经理看来，虽然部分港股今年以来涨幅不小，但从全球市场来看，港股整体估值仍然较低，尤其是银行、保险及一些偏周期性行业，港股都比A股的相同标的便宜。

对于今年A股市场最热门的科技板块，他也认为可以在港股市场上找到更具性价比的标的。“现在A股TMT板块整体估值可能是30倍、40倍，像立讯精密对应2020年的估值在30倍左右，而港股的舜宇光学科技估值只有20倍，还是有不小的差距。”

拥有同样基本面的中资企业，缘何在A股和港股市场上估值存在如此大的差异？该基金经理解释称，港股市场主要由外资掌握定价权，虽然内资一直在“买买买”，但外资对于很多个股的影响仍然很大。

“部分个股可能会受到一些不确定因素的影响，而被外资错误定价。但身处内地的基金经理或者其他大资金对于这些中资股的基本面非常了解，他们看到的却是机会，这也是内资今年以来持续流入港股的主要原因。”他说。

知名私募重阳投资在最新发布的2020年投资策略报告中也提到，港股当前估值处于历史低位，而且更为国际化，资金天然有逐利的特征，负利率地区的资金很可能另寻避风港，而港股无疑是一个很好的潜在选择。

（文章来源：上海证券报）