辉山乳业上市地位被正式取消 资产重整进展或不受影响

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伴随着一纸公告，停牌、重组两年的辉山乳业，最终还是迎来了退市。

业内人士表示，辉山乳业身陷数百亿元债务危机，不管谁来接手，被强制退市都不太会影响辉山乳业资产重整进展。



辉山乳业上市地位被取消

12月18日晚间，香港联合交易所发布公告称(下称“联交所”)，自2019年12月23日上午9时起，中国辉山乳业控股有限公司(下称“辉山乳业”)的上市地位将根据除牌程序予以取消。

公告称，做出相关决定是由于辉山乳业并未符合《上市规则》第13.24条有关拥有足够业务运作或资产的规定，故根据《上市规则》第17项应用指引将该公司置于除牌程序的第一阶段。

据悉，辉山乳业股票自2017年3月24日起暂停买卖。2018年9月27日及2019年5月3日辉山乳业被置于除牌程序的第二阶段及第三阶段，在除牌程序的第三阶段于2019年11月15日届满前，辉山乳业依然没有提交任何复牌建议，因此联交所决定取消辉山乳业的上市地位。

据了解，2013财年至2016财年，建牧场、购草料、奶牛养殖、饲料加工等高额支出使辉山乳业欠下了巨额债务。四年中，辉山乳业总负债分别为46.28亿元、78.25亿元、106.49亿元和170.87亿元。

区域乳企轰然倒塌

虽然不像伊利股份、蒙牛乳业一样在全国范围内家喻户晓，但是同为地方性乳企的辉山乳业也曾拥有高光时刻。

2013年9月份，完全剥离国有资产的辉山乳业赴港上市。IPO募集资金78亿元，成为当时中国香港历史上消费品行业首次发行募集资金前三名企业。然而，对于一度被视为财大气粗白马股的辉山乳业来讲，一切来得太突然。辉山乳业董事长杨凯或许没想到，曾将自己推上“2016年胡润百富榜”第66位的辉山乳业，有一日会让他成为“老赖”。

“辉山乳业称，公司不需要从第三方供应商处购买苜蓿或安排长途运输，因此辉山乳业财报中的利润巨大。事实上，辉山乳业已经从第三方购买了大量的苜蓿，所以它的利润被大量夸大。”2016年12月份，美国做空机构浑水(Muddy Waters)针对辉山乳业连发两份做空报告，指出辉山乳业过去发布的盈利有造假之嫌，夸大牧场资本支出，又指杨凯有可能挪用公司至少1.5亿元资产，真实数字或更大。

在浑水发布报告做空辉山乳业之后，杨凯两次累计增持4583.3万股，耗资1.27亿港元，持股比例达到74.06%。

但是2017年3月份，辉山乳业被曝光债务危机，有媒体称辉山乳业大股东挪用30亿元账上资金投资房地产，资金无法回收，尤其是在浑水沽空报告之后，各家银行在审计调查时发现大股东挪用30亿元现金投资地产，资金无法收回。3月23日，辽宁省金融办紧急召开辉山乳业集团债权银行工作会议，会上，杨凯承认公司资金链断裂。

受该消息影响，2017年3月24日早盘，辉山乳业股价突然断崖式下跌，当天下午1点，辉山乳业股票暂停买卖，停牌前股价跌幅达85%，报收于0.42港元，一个交易日内市值蒸发320亿港元。

股价崩盘之后，2017年12月7日，辽宁省盘山县人民法院公告称，辉山乳业董事长杨凯因“有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务”，被列入全国法院失信被执行人名单，成为“老赖”。

重整频陷停滞

辉山乳业债务危机爆发时，涉及的金融债权高达上百亿元，涉及70多家债权人，包括23家银行，十多家融资租赁公司以及私募机构。因此，停牌期间辉山乳业重组消息不断。

2017年12月份，沈阳中院受理辉山乳业系列企业破产重整案。2018年12月20日，辉山乳业系列企业向管理人提交重整计划草案(初稿)，涉及 2702 家债权人向管理人申报 5155 笔债权、720 亿元。2019年4月份，辉山乳业召开第二次债权人会议，重组方案再次被否。

此后，辉山乳业便陷入了漫长的停牌期。2019年8月份，有媒体报道称，历时两年多的辉山乳业资产重整又现新进展。据悉，伊利股份拟投资15亿元获得新辉山公司67%的股权，并承接辉山乳业的所有债务。新公司架构为优然牧业(出资1%，普通合伙人)、伊利股份及其他战略合作伙伴(出资99%，有限合伙人)共同出资所设立的有限合伙企业，与转股债权人共同持有新辉山公司股权。但由于无法和近2000名的债权人达成统一意见，该方案目前仍在磋商中。

后又有媒体曝光蒙牛乳业、光明等大企业有意“接盘”的消息，但均无下文。

本次被强制退市公告发出后，有媒体报道称，在伊利股份介入后，目前由伊利股份、辉山乳业管理团队、资产重整管理人牵头拟定的新资产重整方案已发给部分大型债权金融机构征求意见。

《证券日报》记者就辉山乳业被强制退市后由谁接盘等问题采访辉山乳业相关负责人，但截至发稿并未收到任何回复。

而此前，伊利股份也未就辉山乳业重组一事披露任何公告。

（文章来源：证券日报）