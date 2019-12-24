沪港深主题基金首现发行失败案例

中华PE:

几家欢喜几家愁。就在广发科技创新基金创下史上最低配售比例之际，沪港深主题基金首现募集失败案例。

12月21日，长城基金发布公告称，截至2019年12月6日，旗下长城沪港深行业龙头精选混合基金募集期限届满，但未能满足基金合同规定的备案条件，最终未能生效。该基金自2019年9月9日起开始募集，至12月6日募集结束，基本上用足了3个月的募集时间，但依然没能成功发行。这是自2014年有沪港深相关主题基金以来，该类基金首次出现发行失败的情况。

与之形成鲜明对比的是，个别由明星基金经理操盘的产品频现“百亿级爆款”。12月20日，包揽年内业绩前三名的刘格菘新发的广发科技创新基金半天销售额超过百亿元，单日吸金超过300亿元。由于该基金募集规模已远超10亿元的首募规模上限，募集仅一日便结束募集，配售比率低至3.30%，再创新低。

记者了解到，此前该公司在主要的银行渠道建行进行摸查后估算，最多只能发售几十亿元，但最终结果大出所料。而从广发科技创新发布的合同看，购买该产品的户数达几十万户，基本可以判定散户是该基金大卖的背后主力。

分析人士表示，各类新基金发行冷热不均，固然有基金公司资源禀赋不同的因素，但与年内市场赚钱效应分化也有较大关系。前述爆款基金的热卖，显然是受到管理人刘格菘年内业绩爆棚的提振，而沪港深基金今年以来较为平淡的业绩是该类基金首现发行失败案例的主因。

数据显示，截至12月20日，今年以来恒生指数的涨幅仅为7.84%。沪港深主题基金表现也较为分化，部分产品业绩增幅只有个位数。比如信达澳银沪港深高股息、上投摩根港股低波红利、前海开源沪港深新机遇等多只基金，年内业绩回报都低于5%。

记者发现，这些年内业绩靠后的沪港深基金都是布局港股较多的产品。如净值增长靠后的信达澳银沪港深高股息，年内涨幅不足1%。截至三季报，该基金前十大重仓股中有5只是港股，而在半年报中，其重仓股中港股的数量达到8只。

不过，就在相关基金发行疲软的背景下，看好港股的声音也逐渐多了起来，基金发行“叫好不叫座”的悖论或再次出现。重阳投资总裁王庆近日表示，港股当前估值处于历史低位，而资金天然有逐利的特征，负利率地区的资金寻找“避风港”的过程中，港股市场无疑是一个很好的潜在选择，未来港股有可能先于A股演绎指数行情。

博时基金则更看好港股新科技板块的机会。该公司称，港股市场受益于近年来IPO的活跃，投资标的愈发多元化。在互联网、生物医药、可选消费、必选消费等多个领域中，均有相当多的行业龙头。港交所目前还在推动进一步的结构革新，旨在重点吸引医疗大健康、互联网、高科技等创新类公司上市。博时基金认为，目前港股的新经济领域领先企业未来增速确定性较高，估值相对合理，值得关注。

（文章来源：上海证券报）