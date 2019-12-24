中芯国际拟增资北方集成电路技术创新中心

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12月23日晚，晶圆代工龙头企业中芯国际公告称，北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司(简称“合资公司”)、中芯国际全资附属公司中芯控股、亦庄国投及中芯北方于12月23日订立增资协议。根据协议，中芯控股、亦庄国投同意分别对合资公司增资人民币9900万元、5000万元，对应约占合资公司扩大后注册资本的66%、33.33%。增资完成后，合资公司的注册资本将由人民币100万元增至1.5亿元。资金将用于合资公司产业链建设、技术创新、营运资金等事项。

根据公告，目前合资公司为中芯北方的全资子公司，而中芯国际持有中芯北方约51%股权。中芯北方现为中国大陆产能最大的12英寸晶圆代工厂。



中芯国际表示，合资公司能够在扩大供应链渠道和提升供应链综合能力等方面支持集团未来更好地发展。增资事项将有助于合资公司与产业链企业从事相关业务，构建以北京为中心的集成电路产业生态圈，提升集团生产线效率，降低生产线的建造与运营成本。

公告显示，亦庄国投为国有投资企业，在北京经济技术开发区从事科技创新和产业优化业务。亦庄国投利用政府资源及其自身的市场实力，发展多元产业投资及金融服务，创设智能产业集群。

据了解，中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务。公司总部位于上海，拥有全球化的制造和服务基地。受益于半导体产业景气度回升，2019年第三季度，中芯国际实现营业收入8.16亿美元，同比减少4.0%，环比增长3.2%。

中芯国际联合首席执行官赵海军和梁孟松此前表示，公司将全面受惠于市场向5G标准迁移带来的广泛商机，走出调整重启成长。公司预计，2019年第四季收入环比增长2%至4%，不含阿韦扎诺200mm晶圆厂将环比增长4%至6%；毛利率介于23%至25%。

赵海军和梁孟松还称，经过两年的积累，公司进一步缩短与先进技术的差距，同时全面拓展新的成熟工艺技术平台，有信心随着5G终端应用发展的浪潮步入新的发展阶段。同时，FinFET技术研发不断向前推进。第一代FinFET已成功量产，第四季度将贡献有意义的营收；第二代FinFET研发稳步推进，客户导入进展顺利。