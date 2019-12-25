多地“对症下药” 缓解中小微企业融资难

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近期，多地纷纷计划或已出台政策措施，帮助中小微企业解决融资难融资贵问题。

中国国际经济交流中心经济研究部研究员刘向东对《证券日报》记者表示，中小微企业发展关系到国计民生和千家万户，在稳就业和促发展方面作用巨大。但因无抵押无担保面临融资难问题，间接融资渠道不畅。需要从体制机制和技术创新上畅通融资渠道，解决融资难问题，同时利用技术和治理等手段降低融资成本，解决融资贵等问题。



今年以来，为推动金融支持实体经济发展，国家多措并举破解中小企业融资难题，取得了一定成效。12月2日召开的国务院常务会议指出，通过综合施策，10月末，普惠型小微企业贷款余额同比增长23.3%，比全部贷款增速高近11个百分点，利率下降0.64个百分点。但中小微企业融资难点、痛点仍然突出。面对融资难题，近期，多地对症下药，计划或出台一系列政策措施，助力中小微企业加快发展。

具体来看，北京市委常委、副市长殷勇在12月21日召开的“2019中国金融学会学术年会暨中国金融论坛”上表示，在支持民营小微企业融资方面，北京市做了四方面尝试：一是大力推进大数据建设，打造小微企业金融综合服务平台，利用大数据降低信息不对称性。二是建立“续贷中心”，推动无还本续贷。三是目前正在北京市政务服务局搭建“首贷中心”，提高民营小微企业首贷可获得性。四是开始试点打造“确权中心”，推进供应链融资。

12月21日，湖南长沙市委副书记、市长胡忠雄主持召开市长办公会，聚焦优化营商环境，专题审议《长沙市关于优化获得信贷营商环境实施办法(试行·送审稿)》。胡忠雄要求，切实降低企业融资成本，减免抵押登记费用，扩大小微企业信贷风险补偿基金及中小企业转贷引导基金规模，畅通中小微企业融资渠道，让信贷投放加速惠及更多中小微企业。

2019年12月23日，上海市金融工作局、上海市经济信息化委、上海银保监局、上海市大数据中心共同主办的“上海市公共数据开放普惠金融应用签约暨上线仪式”举行。旨在针对小微企业融资的痛点、堵点、难点问题，着眼缓解银企间信息不对称，积极推动通过公共数据面向银行开放，依靠大数据等金融科技手段推动银行为小微企业“精准画像”，加大信贷投放力度，解决小微企业融资难、融资贵问题。

近日四川省地方金融监管局、人民银行成都分行等8部门联合印发《深化民营和小微企业金融服务十条措施的通知》，重在引导和协调金融机构了解民营和小微企业融资需求，创新提供融资产品，有效满足企业融资需求。

在华泰证券分析师程强看来，为了缓解融资难融资贵问题，同样需要从企业、金融机构端和货币资金流入手，金融供给侧结构性改革将在该问题的解决上发挥重要作用。首先，在企业端，减税降费是增强企业活力的有效举措。其次，在金融机构端我们应该改革大型商业银行的考核方式，促进中小银行开展对当地中小企业的融资业务，以科创板为推手发展直接融资。最后，在货币资金流上，可能需要保持适度的货币供给，让资金可溢出至制造业和民企领域。