今年以来165家公司控制权变更 国资背景主体接盘案例增加

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数据显示，今年以来，165家A股公司发生控制权变更，相比去年的104家增长58.65%。其中，44家实际控制人由自然人或无实际控制人变更为国资背景，仅7家上市公司实际控制人由“国资系”变更为自然人或无实际控制人。

中国证券报记者梳理发现，上市公司主动寻求新的战略投资者缓解债务压力、寻求新市场，原实控人主动出让所持股份“套现”，大股东持股被司法拍卖或被要约收购，是这些上市公司控制权发生变更的主要原因。业内人士认为，上市公司实控人发生变更，未来经营模式可能发生较大变化。如果后期存在资产或业务注入，对上市公司主营业务影响较大。



控制权变更案例多

不少公司新的实控人此前就持有上市公司股份，仅受让少数股权就取得了控制权。以康盛股份为例，公司12月23日晚间公告，近日接到公司持股5%以上股东重庆拓洋的通知，获悉重庆拓洋通过司法拍卖受让的浙江润成所持公司4400万股无限售流通股份已完成相关过户登记手续。本次变更前，重庆拓洋和一致行动人常州星河合计持有公司23.76%股份，变更后共持有27.63%股份。重庆拓洋和常州星河实际控制人均为解直锟，公司实际控制人由自然人陈汉康变更为自然人解直锟。

有的公司原股东转让股份，同时出让表决权。以中核钛白为例，公司12月17日晚间公告，李建锋与王泽龙签署了《表决权委托协议》，李建锋将其持有的公司股份9050万股(占上市公司总股本的5.69%)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等权利，不可撤销地全权委托给受托方王泽龙行使。王泽龙受托李建锋本次表决权委托后，可以实际支配的公司表决权股份4.31亿股，占公司总股本的27.05%，为公司第一大股东。本次表决权委托后，公司实际控制人变更为王泽龙。

除上述控制权发生变更的165家上市公司外，多家上市公司公告，其控制权拟发生变更。

以凤形股份为例，公司公告称，于2019年12月22日收到实际控制人陈晓、陈功林和陈静的通知，陈晓、陈功林和陈静与泰豪集团于近日签署了《股份转让意向协议》。陈晓、陈功林和陈静同意在无限售条件具备前提下，将其持有的8%股份协议转让给泰豪集团。本次交易完成后，上市公司控股股东将变更为泰豪集团，实际控制人将变更为黄代放。对于变更的原因，凤形股份表示，公司控股股东、董事长陈晓长期操劳导致目前身体状况欠佳，无法继续投入大量精力经营上市公司。此外，陈功林和陈静均有各自的事业且从未参与过上市公司日常经营。

“国资系”成为主力

中国证券报记者梳理发现，上述已发生控制权变更的上市公司中，44家公司实际控制人由自然人或无实际控制人变更为国资背景企业控制。仅7家上市公司实际控制人由“国资系”变更为自然人。从目前情况看，今年以来“国资系”控股的上市公司数量持续增加。

不少上市公司表示，引入国有资本股东，有助于公司优化股东结构，进一步提升公司的资信能力及抗风险能力，增强公司的品牌、资金和市场开拓能力。以赢合科技为例，公司近日完成股份过户登记。在上海电气提名的董事占公司董事会半数以上席位及王维东、许小菊放弃表决权生效后，上海电气即成为公司的控股股东，上海市国资委将成为公司实际控制人。

公告显示，上海电气是一家综合性装备制造企业集团，目前已在核电及风电等新能源领域建立了完整的产业链条和较高的技术壁垒。赢合科技掌握了锂电设备各环节的核心技术，与上海电气集团在新能源领域的战略布局高度契合。通过本次交易，上海电气与公司将建立全面的业务合作关系，有利于在各自技术和资源方面实现优势互补，推动双方在新能源领域等方面的共同发展，进一步加强上海电气在新能源领域的综合实力。

东北证券研究总监付立春对中国证券报记者表示，国资纾困民营企业，可以为未来旗下优质资产证券化进行储备，推动混改，利用资本市场实现优质资产保值增值；同时，国有资本运营公司可以借此实现对相关行业的经营性涉足。

对未来经营影响不一

前海开源基金首席经济学家杨德龙对中国证券报记者表示，今年以来，控制权发生变更的上市公司数量明显增多。一些企业面临较大的经营困难，且民营企业通过发行公司债或信托进行融资受到较大限制。不少资金链紧张、经营困难的民营企业主动引入国资背景的战略投资者。从今年以来的情况看，有的公司股东由于资金链出现问题而卖掉股权，使得相关上市公司控制权发生变更。有的公司则被资本收购，控制权被动发生变更。

杨德龙指出，控股权发生变更，对于相关上市公司未来经营发展的影响不一。如果新股东为上市公司提供更多资源支持，比如资金支持、知识储备、销售资源，有利于上市公司发展。尤其是很多具有国资背景的股东，对提升公司实力和品牌影响力都有较大帮助。如果新股东对上市公司支持力度不够，或者不懂上市公司原有业务，大股东业务和上市公司业务区别较大，这种情况上市公司未来发展面临考验。

杨德龙表示，整体看上市公司控制权发生变更和行业景气度、相关公司的经营能力，以及二级市场等因素都有较大的关联。预计未来控制权变更的情况还会持续出现。