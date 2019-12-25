这家Ａ股公司刷爆朋友圈！春节放假19天 发放逾4000万旅游津贴

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刚刚突破千亿销售额大关的

滨江集团

(002244)，因“土豪”年假及旅游津贴再次刷爆朋友圈。

12月24日，滨江集团内部一则《关于2020年春节旅游休假的通知》流出，为分享千亿成果，董事会决定将2020年春节放假时间定为19天，放假期间携家属旅游的员工可享受旅游津贴，金额在2万-5万元不等，且司龄每增加一年，可另外增加1000元司龄津贴。

根据2018年年报，滨江集团员工人数为1248人，若按津贴平均档位测算，本次公司预计将发放旅游津贴超4000万。

预计发放旅游津贴超4000万

其实，早在12月10日召开的滨江集团破千亿媒体恳谈会上，董事长戚金兴就已经透露了这一信息，并笑称“鼓励员工旅游带家属，不带家属的不给报销。”

证券时报﹒e公司记者针对此项福利，采访了滨江集团一位司龄长达15年的员工。她透露公司在员工福利方面一向比较“大方”：“因为公司的行业特殊属性，天气较冷的时候工地一般不开工，所以往年春节放假时间也比较长。今年为庆祝销售额突破千亿元，假期时间比往年更长。”关于为员工发放旅游津贴，上述人士则表示往年公司虽会组织员工分批出去旅游且由公司承担费用，但这次直接把自由选择权交给员工，且福利惠及家属，显得更人性化。

据悉，滨江集团人员结构稳定，员工留存率较高，司龄10年以上的员工不在少数。根据公司年报，滨江集团截至2018年底的员工人数为1248人，其中母公司在职员工711人。从人员结构上，销售人员占比21%，技术人员占比23%人；在学历构成上，本科以上人员占比约40%。若按2018年员工人数及津贴平均档位测算，本次公司预计将发放旅游津贴超4000万。

值得一提的是，戚金兴在媒体恳谈会上还表示将会给员工加薪。上述员工表示，公司实行年薪制，有定期的调薪政策，目前加薪的正式文件还没出来。

销售额破千亿利润增超30%

12月8日，滨江集团销售业绩突破千亿，正式跻身千亿俱乐部。

2016年，公司首次提出以滨江速度实现千亿销售目标，并快速向目标奔跑。根据公司年报信息，2016年-2018年，公司销售额分别为366.8亿元、615亿元、850.1亿元，2019年上半年，实现销售额516.7亿元；12月突破千亿。

根据公司官网介绍，滨江集团秉承“聚焦杭州、深耕浙江、辐射华东，关注珠三角大湾区、京津冀、中西部重点城市”的发展战略，竭力打造“产品、配套、服务”三张金名片。2019年，公司荣获由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家研究机构共同发布的“2019中国房地产综合实力百强企业”第25位。

根据克而瑞的数据，滨江集团2019年上半年的流量销售额达到107.22亿元，排名第一；权益销售额81.06亿元，同样排名第一，为杭州楼市的双料冠军。

值得一提的是，销售额虽快速增长，公司营业收入和利润却有所波动。2016年-2018年，公司营业收入为194.52亿元、137.74亿元、211.15亿元，实现归母净利润13.99亿元、17.11亿元、12.17亿元。

2019年，公司加速土地储备。根据住浙网报道，今年以来滨江集团已经拿地28块。截至2019年12月初，滨江集团的土地储备已达到2500亿。

2019年前三季度，公司实现营业收入99.39亿元， 归母净利润为8.61亿元。值得一提的是，前三季度预收账款为492亿元，较期初增长超90%。

根据业绩预告，滨江集团预计2019年归母净利润将介于15.8亿元至19.5亿元，同比增幅幅度在30%至60%之间。

细数“别人家”的“土豪”奖金

近年来，A股多家上市公司推土豪奖金。

2019年1月，A股上市公司方大特钢(600507)“以钱作砖”，用3亿百元钞垒砌红包墙，现场为员工发红包。当天5000多名员工现场领到年终奖，人均6万，与上年度相比直接实现翻番。

2019年1月，方大炭素(600516)也垒起了现金墙，向在职员工每人发放3万元红包，向60周岁以上长期居住在海石湾的员工父母及本企业离退休人员每人发放3000元红包。

2019年1月，格力电器(000651)提出全员涨薪，总增加薪酬在10亿元为限，免费给员工发放手机，承担通讯费，同时升级员工住房政策，推行一人两房一厅。

2017年，九鼎投资(600053)年终奖奖金总额1.8亿元，涉及员工67人，人均263万的年终奖令人艳羡。

2017年，正邦科技(002157)为聚焦主业，出资购买13台宝马奖励给养猪的中层干部。

（文章来源：证券时报）