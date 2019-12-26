奔赴“新居”为“适居” 30余名央企房地产高管扎堆“搬家”

中华PE:

2019年即将“封顶”。

“房住不炒”的大基调始终未变，但房企的众生相则发生变化：头部房企似乎在“不务正业”，跨界造汽车、玩机器人、种植农业；小型房企仍艰难求生，忙着离场、“转业”；央企房地产公司坚持主业未变，加紧拿地布局，但其中有一个值得关注的现象——高管们在加紧变动。



据上证报不完全统计，今年以来，已有14家来自A股和H股的央企房地产上市公司高管职务发生变动，超过30名高管密集“搬家”。

为何央企房地产公司高管变动呢？在其背后，有的是背负业绩压力、感受到危机而跳槽，有的是因为组织架构调整而无奈“搬家”。

密集“搬家” 来去匆匆

年底前，华润置地前董事会主席唐勇调任至华润电力，这一突然变动堪称行业重磅消息。

据华润置地12月17日发布的公告称，因其他工作安排，唐勇辞任董事会主席、执行董事及各个委员会主席，而唐勇坐上华润置地“一把手”的位置仅10个多月时间。当人们还在揣度其去向时，华润电力同日发布的另一份公告则给出了答案：公司原执行董事兼总裁胡敏因内部工作安排辞任，唐勇将接替该职务。

唐勇“平调”的背后，或有业绩因素影响。华润置地公告显示，今年前11月，公司累计总合同销售额约2266.7亿元，同比增长19.5%。业绩看似向好，但相比过去两年年均40%的销售增速，今年的增速明显放缓。

与同业巨头相比，差距更是明显。克尔瑞数据显示，今年前11月，国内排名前三的上市房企碧桂园、恒大、万科全口径销售金额分别为7515.4亿元、5854.8亿元、5743.1亿元。

同样是在任时间不到一年，中交地产前董事兼总裁耿忠强的离职更显匆忙。今年7月10日，在担任中交地产董事、董事会提名委员会委员以及总裁职务7个月后，耿忠强申请辞去相关职务，调任为绿城中国执行董事、执行总裁。

近年来，中交地产业绩遭遇了“滑铁卢”，2016年至2018年，公司资产负债率分别高达82.52%、88.56%、89.48%。今年的财务数据也表现不佳。2019年上半年，公司实现营业收入17.48亿元，同比下降62.20%；归属于上市公司股东的净利润9292.63万元，同比下降82.84%；经营活动产生的现金流量净额-36.9亿元，同比下降233.60%。

颇有意味的是，据中交地产今年8月发布的公告称，接手公司总裁职位的人选同为中交建设集团“老将”李永前，其曾担任过绿城中国执行总裁。因此，这也让市场将上述人事调整视为中交地产与绿城中国的人事“换防”。

业内人士分析称，房企高管频繁离职映射的是行业变局，即便是背靠央企“大树”，面对销售压力增加、利润下降等局面，相关上市房企亟需转型，管理层主动或被动离开，是形势使然。

重组“洗牌” 奔赴“新居”

出现重大重组事宜，也是引发上市房企调整管理架构的重要因素之一。今年9月，随着招商蛇口成功“入主”招商积余(原为“中航善达”)，两家公司的掌门人旋即发生变更。

今年8月，招商蛇口董事长孙承铭因年龄原因卸任后，经公司控股股东推荐，公司总经理许永军成为新一任董事长兼总经理。资料显示，他曾任招商局工业集团有限公司副总经理、总经理等职务，在担任招商蛇口总经理期间，公司的业绩稳定增长。在完成对招商积余的收购后，今年12月9日，许永军又被推举为招商积余董事长。

又比如，今年3月，中粮地产和大悦城的成功“联姻”，也引发了一场牵涉人数较多的人事变动，大悦城地产多名“元老级”高管辞职。

5月30日晚间，大悦城地产发布公告称，曾宪锋辞任公司非执行董事，且不再担任公司审核委员会成员。更早之前，自今年1月起，该公司已有副总经理朱海彬、张雪松、冯安静，财务总监许汉平，董事蒋超等人相继离任。

业内人士分析认为，中粮地产、大悦城地产分别在A股和H股上市，同属中粮集团。中粮地产主营商品房开发，大悦城则是国内著名商业地产品牌。此次重组表面上是资产重组，但这背后往往是核心业务的转型，因而会涉及人事调整。

南国置业的高管层变动也很频繁。继去年下半年有多位副总经理级别的高管离职后，公司今年又有包括董事长薛志勇在内的7名高管相继辞职。

2014年，南国置业“易主”电建地产，从此南国置业成为央企旗下的商业地产上市公司，拥有电建地产和中国电力建设集团两大平台的资本和资源优势，但却未能借势实现跨越式发展。2015年至2017年，南国置业实现营业收入分别为30.51亿元、28.99亿元和31.66亿元，同比分别增长15.25%、-4.98%和9.21%。

而这一颓势仍未见改观。南国置业披露的三季报显示，今年前三季度，公司实现营业收入8.53亿元，同比下降25.43%；归属于上市公司股东的净利润869.14万元，同比下降36.78%。

赛普地产研究院副院长王亚辉认为，随着政策调控不断深入，整个房地产行业从传统的增量开发模式，逐步进入存量时代，房企也不断向着精细化、多元化方向发展。靠买地、融资、卖房的传统房地产开发模式正在触顶，对很多职业经理人而言，以往那些专业上的优势，不一定能为企业带来更多的业绩，两者逐渐出现一些不匹配的现象。“在行业转型的阵痛期，对这样一些人才来说，他们也更倾向于通过流动来优化配置。”

年终已至，新年即启。还在为“新居”而奔波的房企高管们，能否“适居”下来，为更多向往美好生活、追求安居乐业的人们带来更宜居的房子？值得期待。

（文章来源：上海证券报）