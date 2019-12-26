王石：万宝之争不算难 1983年赔得想自杀

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临近年末，一场新书发布会和一档访谈节目，让本就话题度不低的王石，再次“火”了一把。屡次登上热搜排行的老王，俨然已成为商界大佬中的流量达人。

实际上，离开了万科董事会，摆脱了相关机构对言行方面的束缚，王石确实比以前更加敢言，或者说是更加真实地在公众面前展示自己。而这背后，似乎也对应着王石人生第三阶段的新追求。



在王石个人微博置顶的内容中，有这么一段表述，“以前，个人英雄主义的想法更多，追求的是‘我能，你不能’。现在，我更愿意做带动社会、启发他人的事情。我想说的是，每个人身上都有改变、提升自我与突破困局的潜能——我能，你也能！但我也有不能的时候，请帮助我”。

而要想带动社会、启发他人，成为流量达人甚至是网红明星，无疑可以让自己的观点更快地传递到每个角落。

因此，面对退休金、整容、心脏手术等种种涉及个人隐私的话题，王石并没有避讳，他表示，“没有不方便说的，(万科)终身荣誉董事长这个身份，工资还是按照原来的不变，加起来一千万元出头吧。”

在新书发布会上，王石还颇为轻松地主动和观众们聊起了刚刚落幕的“万宝之争”。他表示，当时已经做好被扫地出门的准备。他之所以态度激烈地反对，原因之一在于宝能系是“恶意收购”，态度是剑拔弩张的，并且对方根本不尊重他和管理层的意见。

相比之下，王石年轻时还无此般淡定的心态。他曾坦承：“很多人以为‘万宝之争’是我人生最艰难的关口。但对我自己来说，到深圳之后，生意上的事情，再难没有难过1983年(鸡饲料进货那次)。”当时，几天时间便赔掉110万元，王石自杀的心都有了。

不过，近来愈发能聊的王石，也有过小麻烦和些许尴尬的时刻。“年报非常好”以及“现在的年轻人太急躁，没想好自己的目标之前，先做公益，或是去探险，别老想着赚钱，别被一些东西(房子)困住”等言论，都让王石受到了质疑。

但相比2008年的那次至暗时刻(汶川捐款门事件)，上述这些问题似乎也算不上什么了。而对于公众来说，一个率性敢言，甚至是暴露人性弱点的王石，比一个包装“精美”的商界大佬更容易被大家接受。

（文章来源：证券日报）