证监会国际部副主任祝欢：下一步将协调加快推进广期所设立

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粤港澳大湾区是我国开放程度最高、经济活力最强的区域之一。昨天(25日)，记者从金融监管部门了解到，为支持大湾区建设，多项金融支持政策正在推进。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出，要研究设立以碳排放为首个品种的创新型期货交易所，目前交易所筹建方案已经制定。



中国证监会国际部副主任祝欢：下一步我们将协调加快推进广期所的设立。

祝欢透露，证监会还在加快推进内地与香港基金互认工作，到10月底，已经有16只香港的基金获批在内地公开销售，销售保有净值约为181亿元人民币。22只内地基金在香港销售，销售保有净值约3.15亿元人民币。

此外，内地与香港、澳门之间在银行、保险方面的合作也取得了新的进展。

中国银保监会国际部副主任方利明：已经有9000多辆跨境机动车辆保险进行了投保，已经推出了首款跨境医疗的保险产品。

广东银保监局透露，广东自贸区内银行支行及以下机构、保险支公司及其高管的准入，将全面实施备案制，支持大湾区金融机构的发展。

此外，中国人民银行也已经推出五大粤港澳大湾区的金融便利措施，包括便利港澳居民在内地使用移动支付；在深圳前海建立人民币海外投资基金；在广东自贸区允许复制自由贸易账户等。