科技股继续领涨 创业板一枝独秀

昨日，科技股继续保持强势，集成电路、指纹识别、光刻胶、无线耳机等板块涨幅领先，但传统核心资产则走势疲弱，食品饮料、银行、保险、地产等板块处于跌幅榜前列。多家研究机构认为，从A股历年春季行情看，科技股

中华PE:

昨日，科技股继续保持强势，集成电路、指纹识别、光刻胶、无线耳机等板块涨幅领先，但传统核心资产则走势疲弱，食品饮料、银行、保险、地产等板块处于跌幅榜前列。多家研究机构认为，从A股历年春季行情看，科技股和周期股总体表现要好于其他板块，科技股仍是未来行情的主攻方向。

昨日，沪深两市主要指数以震荡为主，创业板指数走出相对独立行情。截至收盘，上证指数报收于2981.88点，微跌0.03%；深证成指报收于10229.58点，涨0.40%；创业板指报收于1784.39点，涨0.82%。





分板块看，大基金拟减持的国科微、兆易创新双双涨停，汇顶科技也大涨4.65%。在此带动下，整个集成电路板块共有超过10只概念股收获涨停。如光刻胶概念股中，芯源微大涨17.65%、安集科技上涨10.82%、南大光电及容大感光涨停。芯片概念股中，航锦科技涨停，韦尔股份、通富微电等个股涨幅均超过6%。

昨日盘面上跷跷板效应明显，在科技股板块大幅拉升之际，食品饮料板块走势垫底，银行、保险和房地产等大蓝筹走势疲弱。昨日，白酒板块居于跌幅榜前列，酒鬼酒下跌3.4%，山西汾酒、顺鑫农业下跌超过2%，贵州茅台下跌1.25%。银行板块中，平安银行、招商银行等个股也均跑输大盘。

国开证券表示，春季行情是每年A股确定性最强的机会，尤其经历了2019年初一轮强有力的上涨以后，投资者对明年的春季攻势更为期待。从近10年A股历史行情看，春季行情主要由投资者的风险偏好驱动，基建、周期、科技的表现要强于医药和消费。

天风证券表示，随着5G科技产业周期爆发，科技龙头可能成为超额收益的主战场，在成长股高增长阶段，特别是加速增长阶段，盈利的趋势性最重要，估值是次要因素。其中的投资逻辑是，在产业周期爆发的趋势中，上市公司的盈利预测大概率会被不断上调，最终导致当前估值贵贱并不是主导股价的核心因素。

但从长期维度看，天风证券认为，消费股还是“持股体验感”最好的板块。在过去15年里，消费股在70%的季度都能跑赢全A指数，而其他板块胜率都不高。当下，全球负利率环境就是“现金流稳定、ROE稳定”的消费类龙头公司值得长期关注的重要背景。

（文章来源：上海证券报）