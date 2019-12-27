你家可能也有！这种销售火爆的锅 10款中4款做出食品含致癌物！甚至超标2倍多！

中华PE:

不少韩国人爱吃炸鸡等煎炸食品，以“无油烹饪更健康”为卖点的“空气炸锅”在当地受到欢迎。

不过，12月25日，韩国消费者院公布一份检测报告显示，市面在售的10款空气炸锅，如果使用不当的话，在烹饪过程中同样会产生危害健康的物质。





韩国消费者院表示，即使不放入食用油，薯条等富含碳水化合物的食品在经过长时间的高温烹饪以后，还是会产生丙烯酰胺。

韩国消费者院食品医药品安全组组长金济兰：如果烹饪的量少，而烹饪时间又很长，每公斤薯条产生的丙烯酰胺能达到1720微克，欧盟的安全标准是500微克，消费者在烹饪时，一定不要炸过头。

随着韩国社会健康意识的提升，不放油、利用快速循环热空气就能简便处理食物的空气炸锅越来越受欢迎。

统计显示，2018年韩国的空气炸锅销量达到了28.7万个，比2017年增长约286%，售价在10万韩元(约合人民币600元)上下浮动。空气炸锅主要的消费群体是年轻人和双职工家庭，他们用空气炸锅最常烹饪的菜品包括炸鸡、炸薯条、煎饺和烤五花肉等。

韩国某电子产品销售企业负责人韩锦熙：厨房用品的整体销售中，空气炸锅已占到30%的份额，由于没有油烟味等优点，购买的人还在增多。

这次接受测试的10款空气炸锅，都是韩国市面上的畅销款，既有已经进入中国市场的韩国本土品牌，也有欧洲家电品牌等。

韩国消费者院并没有公开存在安全隐患的产品品牌名称，但表示，10款产品中仅有1款在说明书中标出，不能使用超过180摄氏度的高温来长时间炸薯条。

韩国消费者院也提醒韩国的空气炸锅制造企业，今后要在说明书上标注减少致癌物质的烹饪方法以及相关注意事项。

（文章来源：央视财经）