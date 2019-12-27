居然之家完成借壳敲钟登场 阿里系潜伏逾年浮盈65%

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12月26日上午，居然之家新零售集团股份有限公司重组更名暨上市仪式在深交所举行，公司证券简称由“武汉中商”正式变更为“居然之家”。截至当日收盘，公司总市值达630亿元。而公司借壳时的估值356亿元。阿里巴巴及其一致行动人提早潜伏，目前浮盈65%。

居然之家董事长汪林朋在致辞时表示，这是20岁的居然之家收到的最好礼物，也迎来了新的起点。未来会深化与阿里的战略合作，推进居然之家的数字化改造进程，成为数字化时代新零售的标杆。

居然之家是一家以中高端为经营定位、为顾客提供家庭设计和装修、家居建材等一站式服务的大型泛家居消费平台，涵盖了家居产品零售、家装服务等领域，集“居然之家”家居卖场、“丽屋”家居建材超市于一身，已成为我国泛家居行业的龙头企业之一，也是国内最有影响力的商业零售品牌之一。

尽管经历了一些波折，居然之家的重组仍算圆满。从今年1月9日武汉中商首次披露合作意向开始，到如今完成挂牌，一年时间内完成了全部工作。汪林朋说，特别感谢武汉市政府的支持，正是国企改革的东风，让居然之家有了与武汉中商合作的机会。作为湖北人，汪林朋实现了衣锦还乡。

阿里、泰康人寿等一批实力机构到现场祝贺，作为重要股东的阿里还准备了贺礼。重组完成后，阿里巴巴及其一致行动人瀚云新领合计持有上市公司14.37%的股份。简单回溯，2018年初，居然之家宣布获来自阿里巴巴、泰康集团、云锋基金、加华伟业资本等投资机构达130亿元的联合投资。其中阿里以及关联投资方投了54.53亿元，持有其15%的股份。按重组后阿里系所持市值已逾90亿计算，其目前浮盈达65%。

第一次在资本市场上亮相，汪林朋阐述了三个“坚信”，传递对居然之家未来发展的信心。

汪林朋说，首先，他坚信内需将成为中国经济重要的增长动力。未来的5至10年内，公司将采取家居卖场与购物中心双轮驱动以及向三四线城市进行渠道下沉的发展模式，加快推进大家居与大消费的融合，不仅要进一步巩固居然之家在家居行业的龙头地位，还要成为大消费行业的头部品牌。

其次，他坚信未来商业不再是线上、线下相互隔离，而是完全融为一体。为此居然之家要进一步深化与阿里巴巴的战略合作，推进居然之家的数字化改造进程，成为数字化时代新零售的标杆。

再次，他坚信企业的胜利最终是产品和“人品”的胜利，为此居然之家要进一步加强企业文化建设，树立企业核心价值观，完善激励机制，打造优秀团队，使居然之家成为让员工引以为豪，投资人和合作伙伴尊重信任，造福人民的企业发展平台和员工事业平台，在不断提升企业价值的同时，实现企业社会价值的最大化。

借助登陆资本市场的契机，居然之家正在高速扩张。据介绍，截至2019年底，居然之家在全国范围内累计开业门店超过380家，年销售额约850亿元，预计可以完成业绩承诺。公司的发展规划是，在未来8至10年内，门店数量达到1200家，销售额突破2000亿元。回查交易方案，汪林朋等承诺居然新零售在2019年、2020年、2021年实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于20.6亿元、24.2亿元、27.2亿元。

有券商研究员在接受上证报记者采访时表示，居然之家的亮点还是在新零售转型上。据了解，今年的“双11”，居然之家实现销售额208.81亿元，比2018年提升了74%，其中新零售门店斩获97.64亿元。

（文章来源：上海证券报）