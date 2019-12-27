港股跌宕2019：风雨吹打后韧劲渐显

中华PE:

2019年的港股，既有

大浪淘沙

的暴跌与“挤泡沫”，也有脱颖而出的高涨和新纪录；既有

等巨头的回归，也不乏辉山乳业等曾经的明星

企业

黯然陨落。

指数与个股的跌宕起伏，映射出香港证监会及港交所的监管层对改变港股生态所做的努力。无论是上市制度改革，还是对壳股、老千股亮剑，都在深刻地改变着港股市场，也在增强着投资者的信心。





“改革和严监管，不可避免地会带来市场波动。但这些工作也将对港股生态的变化起到积极作用，风雨过后的港股，会更有韧劲。”有中资券商人士认为。

二级市场：暴涨股与暴跌股齐飞

指数跌宕起伏，个股分化严重，构成港股2019年二级市场的主要图景。

单看恒生指数，港股今年的行情就像坐了趟过山车。上半年，悲观情绪扭转，港股开启反弹行情，恒生指数连涨4个月，最高升至30280点，但5月再度掉头向下，跌破26000点关口才止住跌势。而进入12月，恒指再度迎来反弹，截至12月25日，月内涨幅超过5%，今年来累计涨幅也扩大至7.81%。

个股方面，则呈现暴涨股与暴跌股齐飞的画面。在香港证券监管部门打击老千股、壳股的背景下，闪崩成了港股市场的高频词。佳源国际、嘉年华国际、星亚控股、丰盛控股、雅高控股、南方能源、首控集团等接连上演闪崩行情，截至12月25日，港股市场有11只个股市值较年初缩水逾90%，股价腰斩的公司多达309只。

港股市场的“新物种”——未盈利的生物科技股、采用不同投票权架构的新经济股，也同样经受了“挤泡沫”的考验。

自2018年4月30日港交所推出新上市制度以来，截至2019年12月25日，共有29家生物科技公司在港交所上市，其中股票代码中带有“-B”未盈利标志的达13家。

上证报统计的数据显示，该13家未盈利生物科技股，近三分之二目前处于“破发”状态。如歌礼制药，年初以来跌幅达49%，与发行价比，歌礼制药的跌幅更是高达77%。而其中也不乏有让投资者赚得砵满盆盈的大牛股。比如，今年3月28日登陆港股的康希诺生物就显得牛气冲天，上市至今累计涨幅达149.77%。

采用不同投票权架构、带有“-W”标志的的新经济股美团点评，也一改2018年的颓势，年初至今涨幅达133%。

诸如康希诺生物、美团点评这样的翻倍股，今年的港股市场共有83只。其中，泰升集团及中植资本国际的涨幅甚至超过6倍。投机风气正在收敛，而以核心资产为主角的蓝筹股，则受到追捧。

有亮眼业绩支撑的消费板块，更是牛股频出。海底捞及其火锅底料独家供货商颐海国际，年初以来分别累计上涨88%和143%；运动品牌企业李宁今年以来股价已上涨198%，安踏体育尽管遭到沽空机构做空，但从年初至今仍收获了100%的升幅。

此外，尽管今年众多汽车股股价低迷，但专注在下沉市场卖豪车的汽车经销商美东汽车，却接连创出新高，全年累计上涨254%。“烟草第一股”中烟香港，今年6月上市后受到暴涨与暴跌的双重洗礼，在标的稀缺性和唯一性支撑下，尽管半年报乏善可陈，但该股上市6个月仍斩获了301%的涨幅。

物业板块更是今年的大赢家。新城悦服务在下半年走出了“深V”行情，今年以来累计涨幅达212%。同板块的永升生活服务、雅生活服务、佳兆业美好、中海物业、碧桂园服务等个股，年初以来涨幅也均超过一倍。

IPO市场：“冷热”交织下的全球IPO募资冠军

2019年的港股IPO市场可谓“冷热”交织，既有阿里巴巴等巨头隆重登场募集巨额资金，也不乏百威亚太等明星公司铩羽而归后又卷土重来。

今年前8个月，港股IPO市场凉风习习，虽有82只新股相继启动招股，但认购不足额的达15只，更有40只新股迫于市况以招股价下限定价。此外，还有多家公司取消赴港上市计划。

更出乎市场意料的是，6月及7月，两只集资超过百亿元的新股——ESR集团及百威亚太，相继因招股反应不理想而搁置了在港IPO计划。

眼看港交所就要失去IPO募资全球第一的宝座，形势却在9月突然反转。9月18日，IPO停摆2个月的百威亚太将募资规模减半后重启招股，并迅速于9月30日在港交所挂牌。亚太物流地产龙头ESR集团也于10月22日重启IPO，11月1日在港交所挂牌上市。

11月13日，阿里巴巴正式启动了募资超千亿港元的香港IPO计划。11月26日上午，阿里巴巴在港交所正式挂牌，共募资1012亿港元，规模在2019年排名全球第二，仅次于沙特阿美。

在阿里巴巴等巨头的带动下，此前通过聆讯的公司也加快了招股进程，港股IPO市场迅速升温。截至12月25日，港股的IPO集资总额已由前8月的711亿港元，迅速增至约3000亿港元。

“今年四季度，新上市公司数目创了历史新高。”港交所表示，预计今年港交所将再登全球首次公开募资排名榜首，为10年来第六度称冠。

港交所的统计数据显示，截至12月19日，共有159家企业在港股上市，加上将于12月30日和12月31日上市的4只新股，全年在港股上市的企业将达163家。

对于2020年的港股新股市场，毕马威和德勤看法不一。毕马威预测，2020年港股IPO融资额将与2019年持平，而德勤认为将减少二成至三成，约2200亿港元至2500亿港元，发行数量将在160只左右。

“阿里都回来了，没理由不相信那些漂泊在外的中概股公司不回来。”对于港股市场的未来，港交所行政总裁李小加说。

港交所的数据显示，目前，仍有超过150家公司在港交所排队等待上市。有投行人士认为，2020年的港股新股市场仍值得期待，预计部分海外上市中资企业有望前来港股上市，明年仍会有一些大型新股赴港IPO，其中最值得期待的是蚂蚁金服、旷视控股等。

跌宕之间：港股市场韧性渐显

近年来，港交所一方面推进上市制度改革，允许尚未盈利或者没有收入的生物科技公司以及不同投票权架构的公司来港上市，推动港股结构调整；另一方面也在持续对壳股、老千股亮剑，提升市场质量，增强投资者对市场的信心。

针对香港市场壳股遍地、大股东操纵壳股“割韭菜”等行为，今年港交所收紧了港股借壳上市的判定标准，加强了港股退市执行力度，此举不仅引发了壳股闪崩，也导致壳股出现退市小高潮。

记者初步统计发现，今年以来，港股共有25家上市公司退市，数量较去年增加了一倍多。这些退市公司，有的是主动私有化退市，如中外运航运、先进半导体、中国自动化等；也有超过一半是被强制摘牌，如辉山乳业、富贵鸟、昆明机床、神舟乐园、中国有色金属等。

此外，港交所还在积极推动港股上市公司承担社会责任。2019年12月18日，港交所公布了新版的《环境、社会及管治报告指引》(下称新版ESG指引)以及相应的《主板上市规则》和《GEM上市规则》，并宣布新版ESG指引及相关上市规则将于2020年7月1日生效，新版ESG指引在ESG管治、风险管理、报告边界、环境及社会范畴方面，均新增了多项强制性披露要求。

“这些工作的推进不可避免地会带来市场波动，但也将对港股生态的变化起到积极作用。风雨过后，港股会更有韧劲。”有中资券商人士表示。

对于2020年的港股市场，多家机构在接受记者采访时均表示有信心，其中，估值洼地是主要原因之一。

截至12月25日，港股主板的平均市盈率为12.42倍，处于历史估值低位区间，横向对比看，较全球其他市场而言，港股整体估值也处于较低水平。

广发证券认为，“长线资金驱动下的价值回归”或是2020年港股最好的注脚。兴业证券则认为，全球“安全资产荒”背景下，2020年港股市场将有望获得全球资金的优先再配置，2020年下半年，内地及海外机构投资者将有望形成合力，共同驱动全球估值洼地的港股市场走强。