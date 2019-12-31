QDII基金投资范围拓宽 港股配置价值凸显

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今年以来，146只QDII基金有143只实现正收益，投资标的为全球消费、科技互联网和生物医疗的QDII基金排名居前。除业绩整体向好外，QDII基金的投资范围也不断拓宽，四只跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品成立，首只专门投资越南市场的主题基金获批。

对于QDII基金重点布局的港股市场，多位投资人士表示，长期来看港股估值处于历史低估阶段，港股配置价值逐渐凸显。



消费科技医疗领涨

2019年QDII基金整体表现不错，在各类基金中表现较好。数据显示，截至12月26日，今年以来146只(各类份额合并计算；剔除今年来成立的新基金)QDII基金平均净值增长率达20.77%。其中，143只产品净值增长率为正，5只产品净值增长率在40%以上，25只产品净值增长率在30%-40%之间。从榜单上看，主要投资标的为全球消费、全球科技互联网、全球生物医疗等QDII基金排名居前。

具体来看，易方达标普信息科技人民币表现最好，今年以来净值增长率达48.41%，该基金前十大重仓股主要聚集在信息科技互联网巨头，包括苹果、万事达卡、微软、埃森哲、奥多比、VISA、IBM、赛富时和思科；汇添富全球消费人民币A和华夏移动互联人民币紧随其后，净值增长率分别为46.48%和43.94%，汇添富全球消费人民币投资范围较广，涉及A股、港股和美股，其前十大重仓股包括五粮液、贵州茅台、波司登、脸谱、阿里巴巴、上海机场、耐克公司、亚马逊、腾讯控股和麦当劳；主要投资医药生物方面的上投摩根中国生物医药今年来净值增长率也达36.60%，该基金持有的重仓股包括春立医疗、健友股份、中国生物制药、爱康医疗、凯莱英、药明康德、迈瑞医疗等。

除业绩整体向好外，QDII基金的投资范围也不断拓宽。5月24日，易方达等四只跟踪日本证券市场主流指数的ETF产品正式获批，并于6月迅速成立，成为中日ETF互通项目下国内首批投向日本证券市场的基金。12月16日，国内首只专门投资越南市场的主题基金——天弘越南市场股票型发起式证券投资基金获批。此前QDII基金多数产品集中布局在港股、美股市场，少数产品对标德国、印度等股市。随着投资越南市场的QDII基金获批，国内公募QDII产品布局的市场进一步扩展。

看好港股市场

多位QDII投资人士认为，港股走势更多取决于内地宏观经济与企业基本面，对港股后市比较乐观。

“2020年港股将会走强，港股市场的资金来源是全球资金，是偏流动的资金。”某公募基金经理表示，随着投资者关注的重心转移到投资标的基本面，港股的配置价值会凸显。

保银投资表示，从资金面看，今年港股通整体资金较2018年出现大幅净流入；从估值来看，当前恒生指数市盈率不足10倍，恒生国企指数市盈率更低至8倍左右，港股市场值得提前布局。

博时基金魏凤春表示，考虑港股企业盈利预期企稳，资金面等因素持续边际改善，预计港股将继续向上。行业配置或可考虑低估值与受益于稳增长政策发力的行业，比如金融、工业、能源及可选消费等。

上海证券基金研究中心负责人刘亦千表示，港股估值处于历史较低阶段，同时阿里巴巴回归港股上市后有望起到带动效应，港股QDII产品仍值得期待。

（文章来源：中国证券报）