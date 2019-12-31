贵州银行H股遇冷场 上市首日破发

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临近岁末，港股市场终于又迎来一家新的银行股。贵州银行于昨日正式在H股市场挂牌交易，也成为了2019年第二家赴港上市银行。

然而贵州银行的H股上市之旅难言乐观，不但H股公开发售遭遇认购不足，认购数量仅为原定公开发售股份的0.25倍，而且上市首日即跌破2.48港元的发行价。



贵州银行昨在港挂牌交易

上市当天股价下跌逾7%

12月30日，贵州银行在港交所正式挂牌交易，上市首日股价整体走势异常疲弱，股价绝大多数时间处于2.48港元发行价之下，最终当天收盘价仅为2.30港元，跌幅高达7.26%。

事实上，贵州银行H股公开发售时已遭遇冷场。

此次贵州银行在港公开发售股份数量为22亿股，扣除承销费用及佣金和应付全球发售相关的估计开支后，全球发售所得款项净额约为53.075亿港元(假设超额配股权未获行使)。

与此前赴港上市的多家银行相似，贵州银行在我国香港地区公开发售也遇到了认购不足情况，共接获5403份有效申请，合计认购5587.3万股港股发售股份，这一规模仅相当于公开发售项下初步可供认购港股发售股份总数的约0.25倍。同时，贵州银行国际发售股份获轻度超额认购，为国际发售项下初步可供认购国际发售股份总数的约1.11倍。

由于贵州银行此次H股公开发售出现认购不足，所以，在港公开发售项下初步可供认购的共1.64亿股发售股份已重新分配至国际发售。最终，国际发售的股份最终数目为21.44亿股股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约97.46%(假设超额配股权未获行使)。

此外，贵州银行还向国际承销商授出超额配股权，可由联席代表代表国际承销商于递交香港公开发售申请截止日期后30日(即2020年1月18日)内行使，要求贵州银行按发售价额外发行最多3.3亿股股份，以补足国际发售的超额分配。据了解，若超额配股权获悉数行使，贵州银行将收取额外所得款项净额约8.053亿港元。

作为贵州当地的一家城商行，贵州银行于2012年由遵义市商业银行、六盘水市商业银行和安顺市商业银行3家银行合并重组而来。截至今年6月末，该行资产规模已达的3896亿元。今年上半年，贵州银行实现净利润17.89亿元，同比增长22.44%。

《证券日报》记者发现，在贵州银行披露的前十大股东中，均以贵州当地国资和国有大型企业为主。包括贵州省财政厅、贵州茅台集团、贵安新区开发投资和遵义市国有资产投资在内的4家股东的持股比例均在5%以上，其中，贵州省财政厅及贵州茅台集团分列该行第一及第二大股东，上述两家的持股比例分别为15.49%和14.13%。

H股市场渐失魅力

全年仅两家银行完成IPO

以往热闹的内地银行赴港上市这一通道在2019年日渐冷清。前几年，虽然地方银行赴港上市同样普遍面临着公开发售不足、交易异常清淡的困扰，但相较于A股市场，H股上市在时间上具有非常大的优势。也正因如此，还是不断有内地银行通过实现H股IPO完成了登陆资本市场的首秀。

《证券日报》记者注意到，进入2019年后，银行在上市地点选择上有了较大变化，A股市场已取代H股市场成为银行上市的首选。2019年，银行赴港上市开始变得裹足不前，全年仅有晋商银行、贵州银行这两家银行H股上市。而上述两家银行上市的股价走势更是差强人意，晋商银行如今股价较发行价早已“腰斩”，贵州银行更是上市首日即出现“破发”。

反观今年的A股市场，重获各家银行青睐。全年共有8家银行A股IPO，这一数量是H股市场的4倍。今年同样也是银行“回A”上市的高产年，今年登陆A股市场的银行中，有半数为此前已在H股市场上市的银行，分别为青岛银行、渝农商行、浙商银行和邮储银行。有业内人士对本报记者表示，在支持中小银行融资的大环境下，银行的A股上市之路较前几年有了明显拓宽和提速，这也让上市银行估值较低，发行普遍遇冷的港股市场对于内地银行的吸引力持续下降。

（文章来源：证券日报）