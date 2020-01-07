基金赚钱但基民不赚钱 公募业痛点何解？

中华PE:

“整体上涨96.52%，年化收益率接近7%”，这是主动权益基金用过去10年时间书写的答卷。从长期来看，主动权益基金能够创造较为可观的收益，但投资者的盈利体验却并不好。在业内人士看来，投资者追涨杀跌的申赎行为和频繁申赎的高成本，导致“基金赚钱，基民不赚钱”一直困扰着公募基金行业。

主动权益基金过去10年年化收益率近7%

海通证券基金研究中心数据显示，截至2019年12月31日，主动权益基金（包括股票型基金、混合型基金，剔除指数基金和封闭式基金）在过去10年整体上涨96.52%，年化收益接近7%，大幅超越沪深300指数涨幅。

根据《中国证券投资基金业2019年年报》，基金的专业化管理能力体现为在波动市场中的主动管理能力、在市场景气时期能够获得与市场一致的投资回报，以及在市场不景气时期能够有效管理市场下行风险。

例如，2016年，沪深300指数下跌11.28%，股票基金表现出较好的防御特征，大部分股票基金收益水平集中在小幅亏损的区域；相比之下，近8%的个人投资者亏损幅度超过50%。2017年，沪深300指数上涨了21.78%，近85%股票基金实现正收益，40%以上的股票基金获利超过20%；反观个人投资者，仅三成投资者实现正收益。

长期持有主动权益基金能带来不错的回报。海通证券基金研究中心以持有周期为3年或是5年滚动计算持有高仓位主动权益基金的收益，结果显示，在2015年1月至2019年12月期间，在任意月底持有满5年的基金的累计收益中位数全部超过17%，且大部分累计收益超过50%。

基民收益缘何被“蚕食”

《2018年度基金个人投资者投资情况调查问卷分析报告》显示，2018年，自投资基金以来有盈利的投资者占比为41.2%，这一比例在2017年底与2016年底分别为36.5%和30.9%，再度上升4.7个百分点。此外，到调查为止有亏损的投资者占比25.1%。

近年来，投资基金盈利的投资者占比虽然有所提升，但“基金赚钱，基民不赚钱”始终是公募基金行业的痛点。业内人士表示，这主要有两方面原因：一是投资者追涨杀跌的申赎行为，二是频繁申赎的高成本。

具体来看，基金投资者的申赎行为存在较为明显的追涨杀跌特征。在2006年、2007年、2009年、2014年四季度至2015年上半年、2015年四季度、2016年二、三季度，以及2019年市场上涨过程中，权益基金整体表现出持续的净申购，并且伴随着市场达到阶段高点，基金的净申购量也达到阶段的顶峰。

而在2008年以及2015年三季度、2016年一季度的几次市场大幅下跌的过程中，权益基金整体表现出净赎回，且在市场的阶段性底部区域，赎回量达到高点。2018年市场震荡下跌，当年权益基金份额增长主要是因为机构大比例配置股票ETF，排除这一影响因素后，主动权益基金的份额整体仍表现为持续的净赎回。

频繁的申赎必然带来高昂的成本。对于月度换仓的投资者来说，若按照申赎一次0.5%的极度优惠费率计算成本，每年将损耗约5.84%的收益；若投资者无法享受费率优惠，通常情况下，按照申赎一次2%的成本计算，每年确定的损失增加至21.53%。

“投资中申赎成本的影响不容小觑，如短期持有、高换手，即便有费率优惠，投资收益也会大打折扣，而降低换手、长期持有能够显著降低投资成本。”海通证券基金研究中心表示。

基金销售模式急需改革

申购赎回费是基金销售渠道的重要收入来源，因此渠道有很强的动机鼓励投资者进行频繁的交易，以赚取手续费。2019年8月，中国证券投资基金业协会（以下简称基金业协会）在总结当前基金行业面临的问题时明确指出，以前端收费加尾随佣金为代表的销售费率机制是损害投资者利益、导致公募基金畸形发展的重要原因之一。

“要大力推进行业费率改革，摒弃销售额驱动收费模式，转为按保有量收取一笔费用。”基金业协会表示。

2019年下半年，华夏、嘉实、易方达、南方、中欧等基金公司，腾安基金、蚂蚁基金、盈米基金等独立基金销售机构的投顾资格陆续获批。在多位业内人士看来，基金投顾将有利于提升投资者的盈利体验，因为投顾机构赚取的是客户授权委托账户的管理费，与客户账户内的资产规模相关。

亏损的客户对投顾业务的付费意愿更高。景顺长城基金调研发现，近一年来投资权益类基金亏损在30%至10%的投资者对基金投顾的付费意愿高达84.1%。

在某基金公司副总经理看来，中国资管行业尚处于孩童时期，拥有巨大的发展空间。只有改善投资者盈利体验，公募基金业才有可能获得一片新天地。公募基金要用长线思维去引导持有人的投资行为。