个税改革第二年大调查显示：房贷、房租抵扣个税最实惠

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据国家税务总局统计，2019年前三季度，个人所得税改革新增减税4426亿元，累计人均减税1764元。个人所得税的减少，直接增加了居民收入，提升了居民消费能力。

2019年前三季度，反映居民消费活力的生活服务业销售收入同比增长16.2%，互联网批发和零售销售收入同比增长16.8%，分别高于三产销售增速4.7和5.3个百分点。



2019年是个税改革的第二年，《证券日报》记者在进行专题采访的过程中，不同地区、不同职业的人群代表均谈及了对个税改革的切身感受和相关建议。

华东地区的教育工作者夏女士在接受《证券日报》记者采访时表示，因其个人有房贷，可以抵扣个人所得税，能明显感觉到每月上缴的税变少了，虽然目前无法通过APP查询到个税抵扣的明细账单。夏女士希望相关负责部门今后能加强APP操作的普及教育，让大家能在APP上查询到更详细的个人所得税缴纳信息。

针对夏女士的这项建议，《证券日报》记者从官方渠道获悉，从2020年1月1日开始，网上税务局(包括手机个人所得税APP)推出个人全国四项综合所得的收入纳税明细记录查询功能，纳税人可以及时查询和了解本人的个税缴纳情况，以便为年度汇算做好准备。同时，税务总局正在对信息系统相关功能进行最后验证，待年度汇算期开始，系统将根据一定规则为纳税人提供申报表相关数据的预填服务，帮助纳税人更好、更便捷地完成年度汇算。

如夏女士所言，房贷抵扣个税对有房贷在身的人是个实实在在的实惠。在住房领域，房贷利息抵扣个税、房租抵扣个税重点惠及夹心层群众，可进一步降低房贷压力，效果等同于“全面降息”。

北京市执业律师马先生对《证券日报》记者表示，个税改革在一定程度上减轻了大家的经济负担，特别是在租金抵扣方面，身边的朋友每月大约可节省500元左右的个税，这对普通工薪阶层来说是很有意义的。另外，个人所得税APP操作简便，信息统计也合理。不过也存在不足之处，APP动辄升级，而且不升级就无法载入，这款通常一年才使用一次的APP，这样容易倒逼用户卸载。

《证券日报》记者注意到，2019年12月14日，税务总局起草了《国家税务总局关于办理2019年度个人所得税综合所得汇算清缴事项的公告》(下称《公告》)并征求意见，截至12月26日征求意见结束，累计有937人通过税务总局官网提出各类有效意见998条，其中与年度汇算直接相关的意见897条，主要涉及办理方式、法律责任、退补税、汇算内容、汇算服务、办理时间等方面。国家税务总局共采纳或部分采纳的意见699条，占比78%。

一位长期接触企业的市场人士向《证券日报》记者表示，个税改革对企业的影响并不大，少交的个税是有限的，企业对员工该加薪时依旧会加薪。抵扣项等在一定程度上加大了企业的工作量，而且个人仍需自己再汇算。

国家税务总局所得税司负责人在2019年12月31日答记者问时，也提到了上述扣缴单位财务人员的担忧和顾虑。该负责人表示，《公告》对相关规定作了进一步修改和完善，尽量减轻扣缴单位的负担。

西北地区退休返聘的媒体从业者陈女士对《证券日报》记者表示，目前单位不需要为她缴纳五险一金，税前工资每月8千元左右的她，每月都在按时缴纳个人所得税，并未真正留意过个税抵扣后的实际变化。尽管如此，陈女士还是认为，个税改革对自己的收入肯定是利好。

（文章来源：证券日报）