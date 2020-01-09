微信小程序2019年全年交易额8000亿元，同比增长160%

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1月9日消息，2020年微信公开课PRO今日在广州举行，微信方面表示，微信小程序在2019年全年交易额总计8000亿元，同比增长160%，集中在

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领域。据透露 ，2020年，微信小程序重点是“帮助大家打造属于自己的商业闭环”。

事实上，在商业布局方面，微信已投入不少精力。据《电商报》了解，上个月，腾讯微信团队正式发布了7.0.9版本，强化了“扫一扫”功能，新增了“识物”和“翻译”的服务。其中，“识物”功能打通了搜狗问问、知乎热榜等资讯类小程序，并会引导进入有赞、京东等电商小程序的商品页面，用户不仅可以查询到商品信息，还可以实现一键购买。

此外，微信于去年9月上线了类似购物车功能的“我的购物单”。用户在搜索小程序内搜索商品及在商品展示页选择想买后，商品就会被自动列入该购物清单。该购物单今年3月改名为好物圈，收纳了订单、收藏、消息、授权等功能。

据阿拉丁小程序统计平台和阿拉丁指数近期发布的2019年小程序互联网发展白皮书显示，在11月1日至11月11日期间，超过一亿用户访问了微信品牌自营类小程序，同时在此期间，便利店、超市、生鲜果蔬三个垂直业态微信小程序的访问人数比去年年同期增长100%。