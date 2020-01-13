滕州微山湖红荷湿地景区

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滕州微山湖红荷湿地景区位于市区西部，北依沂蒙山脉，西毗微湖运河，总面积90平方公里，湖域面积60平方公里、湖岸线55公里，拥有13万亩野生红荷、30平方公里芦苇荡，以及国内罕见的水上森林和丰富的物种资源，景区内有荷花精品园、水生植物园、湿地漂流园、盘龙岛、党员干部党性教育基地等60余个配套服务项目，规划了水陆精品荷花游、湖上自然生态岛屿游、湿地森林氧吧游、红色教育研学游四大板块，集中展现了微湖、湿地、红荷、林海、红色印记五大亮点，形成了湿地风情园、红荷文化园、湿地博物馆、红荷广场、微山湖观光园和党性教育基地“六位一体”的文旅融合格局，是华东地区面积最大、保存状态最原始、湿地景观最佳和中国最大的荷花观赏地，素有“中国荷都”之称。



近年来，滕州微山湖红荷湿地景区围绕“创建国家5A级旅游景区”工作目标，多轮驱动，多元投入，不断提升软硬件建设水平，全力擦亮叫响“墨子鲁班故里，湿地红荷之都”旅游品牌，景区的影响力和美誉度不断攀升，每年吸引大批海内外游客观光游览。景区现为国家AAAA级风景区、国家湿地公园、国家水利风景区、中国慢生活休闲体验景区、全国湿地红荷标准化示范区、中国最美生态文化旅游目的地、中国最美休闲度假胜地、中国优秀旅游景区、全国科普教育基地、山东省党史教育基地以及中共山东省委党校教研基地、曲阜师范大学等多所知名大学的教学实习基地。

引育保护并抓，擦亮“荷都”新地标。京杭大运河与微山湖交汇处的湖上最佳观荷处生长有13万亩的野生红荷，是大世界吉尼斯之最，滕州也因此享有“中国荷都”的美誉。精品荷花园和水生植物园是陆地游板块的经典区，也是荷莲及水生植物的培育展示区。精品荷花园占地120亩，由“赏荷”、“凤鸣”、“咏荷”、“天一岛”等四座玲珑剔透的袖珍花园组成，共引进和培育荷、莲508种，享有荷莲种质“博物馆”之誉。 水生植物园占地80余亩，通过南种北引的方式引进南北方水生植物1000多个品种，其中珍稀睡莲多达200余种。

发挥基础优势，建鱼米之乡、鸟类天堂。微山湖物产丰富，湖内各种鱼虾类动物有78种，以鲤鱼为主；景区共有鸟类207种，其中大鸨、大天鹅等国家一、二级重点保护鸟类26种，山东省重点保护鸟类35种。水生植物种类繁多，尤以微山湖莲子、芡实（俗称“鸡头米”）、菱角等最负盛名，与微山湖特产咸鸭蛋一起，并称为“微湖四宝”，米花飘香、百鸟翱翔的微山湖红荷湿地，因此也享有“鱼米之乡，鸟类天堂”的盛誉。

挖掘人文底蕴，打造旅游坐标。景区北依连绵起伏的九鼎莲花山，中有郁郎亭、百寿石舫、焦化女墓、城址顶遗址、乾隆问诊处，南入浩渺的微山湖，历史文化景观与自然生态风景融为一体。盘龙岛上的小李庄和天一岛对面的红荷渡是《铁道游击队》和《小英雄雨来》等红色经典影视剧的外景拍摄基地。星级厕所革命是景区旅游文化的一大亮点，房子船上盖、湖草可做菜等“微山湖九大怪”展示了景区独特的民俗文化，规划展馆、湿地博物馆和“胜利之路”主题展馆“三大馆”和微山湖古镇是最具代表性的人文景观，江北最长的9D高空玻璃吊桥和“步步惊心”网红桥、网红溜索等“空中观湖”项目，以及中国最大的火车主题小镇，让游客能够切身感受到浓郁的渔家风情、时尚元素和文化底蕴。

建好教育基地，传承红色基因。依托当年鲁南铁道大队湖上革命根据地红色印记，刘少奇、陈毅等老一辈革命家过微山湖红色故事，以及微山湖湿地公园丰富的生态资源，景区在十柳渡、鸳鸯岛、钓鱼台三个连片小岛和近岛水域上规划建设了滕州党员干部党性教育基地，基地总面积170余亩，共包括十柳渡广场、觅渡厅、致敬树、咏湖阁、唱和台、千秋亭、胜利之路展馆以及观荷台、观景台等现场教学点，是山东省唯一一处集生态教育和红色教育于一体的“红+绿”模式的党员干部党性教育基地。该基地先后接待中组部、北京市政府、国家烟草专卖局、新华社山东分社等600余批次、5万余名省内外党员干部以及新疆、山西、内蒙古等省、市自治区的近万名青少年现场学习。