科创板总市值首破万亿 基金经理：未来一定有多个10倍股！

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截至2020年1月17日，科创板已有74家公司挂牌上市，数据显示，这74家公司的市值总和已破万亿关口，达11309.06亿元。

昨日科创板个股近乎全线飘红，板块内8家公司股票涨幅超过10%，42家涨幅超过5%。其中，作为半导体设备龙头的中微公司在近期连续大涨后总市值突破了千亿，位列科创板市值之首。



科创板公司最新市值排名

如何看待当前火热的科创板行情？金舆资产基金经理赵彤在接受证券时报·e公司记者采访时认为，近期科创板的强劲表现，存在之前连续调整后起点较低和基本面强劲的显性因素，也有板块交易价值提升的隐性因素，还有一部分是市场情绪因素。短期来看，目前市场板块轮动快，操作难度较高，普通投资者应谨慎参与正处火热关口的科创板博弈。长远而言，科创板一定会出现多个十倍标的，但要把握这样的机会，需要投资者具备很强的基本面研究功底和专业素质。

中微公司位居市值榜首

1月17日，是特宝生物(688278)在科创板挂牌上市首日，股价报收于35.3元，较发行价8.24元上涨328.4%，显示市场对于这家创新型生物医药企业的追捧热度。

受到追捧的不止特宝生物，当日科创板个股集体飘红，晶晨股份、虹软科技、睿创微纳、中微公司等多只个股位居前列，涨幅依次为19.99%、19.38%、16.7%、14.62%。其中，作为半导体设备龙头的中微公司股价由12月初的65元起步，最近一个多月时间内翻了近三倍，本周公司涨幅高达69.71%，目前市值已达1048.38亿元，超越了澜起科技，位居科创板市值首位。

从基本面来看，1月17日晚中微公司发布业绩预告称，预计2019年归母净利润同比增长93.68%-111.29%；增长原因在于受益于半导体行业发展及公司产品的竞争优势及非经常性损益的影响。

中银国际在近期的研报中指出，根据中国国际招标网，2019年10月至今，中微公司累计中标长江存储刻蚀设备12台，占长江存储介质设备采购量31%的份额，仅次于第一大供应商LamResearch54%的份额；并预计中微来自本土存储厂的刻蚀设备订单有望在2020-2021年爆发。

不过，连续大涨之后，市场分歧也开始显现，博弈加剧：在1月16日中微公司交易席位中，买入前五席位中出现仅有一家机构身影，金额为2733.65万元。卖出前五席位中出现两家机构，分别卖出4064.72万元、1782.98万元。1月17日，两家机构席位分别买入5915.37万元、3813.15万元，另有两家机构分别卖出9512.08万元、7763.68万元。

其他个股方面，1月17日，虹软科技的买入前五席位中机构占了四席，合计买入9743万元；卖出席位中仅有一家机构，卖出1064.22万元，该股16日、17日涨幅分别达到20%、19.38%。同日公布的晶晨股份、睿创微纳、芯源微、龙软科技、八亿时空交易席位中并无机构身影；普元信息则出现一家机构卖出583.07万元。

总体来看，据证券时报·e公司记者初步统计，随着近期行情回暖，74家科创板已全部较发行价实现了上涨，无一家破发。排名前三位分别为中微公司、安集科技、特宝生物，溢价幅度分别为575.66%、346.54%和328.4%；排名后三位分别为久日新材、卓越新能和祥生医疗，溢价幅度分别为1.68%、7.85%和8.45%。

博弈难度加大

科创板近期的快速上涨也引发业内人士的热议。资深投行人士王骥跃看来，科创板是中国经济转型高质量发展的希望所在，科创板股票受到追捧，体现了市场对科创板公司未来的期望；但是短期股价短期涨幅过高过快，也会蕴含着风险，对此投资者也需谨慎。

“在目前偏暖的市场环境下，可以考虑加速科创板新股的供应。”王骥跃还建议。

赵彤告诉证券时报·e公司记者，从各行业发展阶段而言，长远来看，以5G产业链和特斯拉产业链为主线的科技股仍有较好的配置机会。对于科技股目前估值偏高不能简单以静态估值视角去看待，而应该以发展的眼光，用动态视角看待。以半导体行业为例，大部分投资者都认为目前A股半导体公司估值太贵了，但一旦下游行业需求起来，这些公司往往业务发展空间巨大，其高估值未来会被超预期的盈利增速慢慢消化。未来个别公司市场占有率会进一步提升，具备竞争优势的公司会在自己的赛道中胜出，由此形成的增量利润一定程度上能够化解当前的高估值。

“但短线炒作使得相关科创板公司的股价涨幅过大，吸引了市场关注度，引来了新的炒作资金，形成正反馈效应，这个是情绪因素。但普通投资者参与博弈的难度也很高。”赵彤指出。

前海开源基金首席经济学家杨德龙向证券时报·e公司记者表示，科创板中有不少企业仍处于初创期，还未形成稳定盈利能力，相关投资风险也会大于主板和中小创；建议普通投资者参与科创板时应注意控制总量，仓位不超过20%。

银河证券在近日发布的研报中认为，目前科创板整体行业估值依然较高。按一级子行业分类来看，新一代信息技术领域是所有行业最高，行业PE水平为97倍，节能环保领域是所有行业最低，为53倍，相对主板而言，科创板估值依然并不算低。

报告指出，科创板上市公司很多是在成长期原本可以融后期VC/PE的时候考虑上市，由于投资阶段的属性决定了一方面其成长性有望高于主板，可以享受较高估值，另一方面也导致投资风险前置，选股难度增加，建议通过重点跟踪如下指标：易变现率、隐含PE、资产负债率、ROE、ROA、营收规模和利润增速、所处行业规模、市占率、研发投入，从而进行综合考量。