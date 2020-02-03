德邦证券强援黄冈抗疫一线 紧缺医疗物资已分批送达

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2020年新春，抗击新型肺炎的战役打响，全国医疗物资面临严重匮乏。德邦证券联合旗下德邦基金、中州期货，从全球集结，迅速发起全球医疗物资调配计划，投入到疫情防控工作中。

2020年1月30日，德邦证券通过复星公益基金会采购、调配全球医疗物资，计划向此次疫情重点地区湖北省黄冈市、上海市普陀区以及其他疫区捐赠1.3万套防护服、3.9万只医用口罩、4000只防护镜及5万副手套。这批作为全球调配、且经医疗专家认可的疫区紧缺物资，将根据国际物流的抵沪时间，分批次、陆续抵达前线疫区。

疫情牵动民心，全国确诊病例急剧增加，各地医用物资纷纷告急。为保障医护人员的生命安全、确保疫情防控有序进行，德邦证券将通过复星公益基金会在全球采购、调运紧缺医疗物资，并打通物流专线，确保物资及时到位。目前首批物资包括：2100套医用防护服、3100套防水防护服、1000只N95口罩已集结完毕，并相继发往黄冈、普陀等地。

为了争取到更多海外优质医疗物资，股东相关单位、复星公益基金会为德邦证券提供了极大的资源和人力支持。春节期间，国内与海外团队24小时无休配合，从锁定厂商，跨境支付、国际物流到多国清关、国内库管……很多德邦员工“春节无休”，投入抗疫的战斗状态，跨越时区，寻找疫区最急缺的医疗防护物资。此外，德邦证券的物资调配行动也得到了民盟中央、民盟上海市委、中国驻各国使领馆、上海海关的全力支持，在克服了重重难关后，海外医疗物资将分批次抵达上海。

在通过复星公益基金会全球调配物资的同时，在公司内部，德邦人也纷纷自发组织起捐款捐物活动。2020年1月25日，公司员工第一批自筹的6500个口罩及1600瓶医用杀菌洗手液，连夜送往武汉地区。此外，在德邦证券的对口帮扶县，江西省莲花县中，防护服告急。驻点队员在得知此情况后，即刻行动，通过多方联系，紧急筹集到了100件防护服，从老家启程，辗转近14个小时送往江西莲花县，只为将这宝贵的医疗物资，交给伟大的前线医护人员。

除了驰援湖北，1月29日，德邦证券采购的5万副手套，也即将发往浙江大学医学院附属第一医院。未来几天，德邦证券从全球采购、调配的医疗物资将陆续运抵中国，根据最新疫情情况，分批次运往湖北黄冈和上海普陀等地区的医疗机构。全球爱心接力，与疫情赛跑，是德邦证券践行社会责任工作中具有里程碑意义的一举。