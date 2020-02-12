驻港中资企业捐款逾3.9亿元 支持内地与香港抗击新冠肺炎疫情

中华PE:

香港中联办11日介绍，自新冠肺炎疫情发生以来，驻港中资企业通过多种方式和渠道向内地和香港捐款捐物，全力支持内地和香港的抗疫工作。据不完全统计，截至2月11日，驻港中资企业共向两地捐款超过3.9亿元人民币，并紧急采购筹措口罩、防护服等物资送往抗疫一线。

驻港中资企业向湖北武汉等地捐款3.7亿多元人民币，并紧急采购了超过2700万只口罩等医疗和生活物资驰援湖北、广东、浙江等地抗疫一线。例如，华润集团组织旗下110家医疗机构近万人直接参加抗疫工作，旗下医药公司加大疫情防控药品和器械生产供应，捐款1877万元人民币。招商局集团捐赠口罩、防护服等108万件医疗物资，捐款2.2亿元人民币。港中旅捐赠2万只口罩，捐款2550万元人民币。

在支持内地抗疫的同时，驻港中资企业已向香港医疗和慈善机构、基层社区组织捐赠9万余只口罩等紧缺物资，捐款约2100万港元。例如，招商局、中国太平、国开行香港分行、中海外、华润、五矿等向慈善机构和基层社区组织捐赠口罩7万只。中银香港、中金公司、农银香港分别向慈善基金和机构捐赠1500万港元、30.65万港元、5万港元，支持社区和基层市民购买防疫物资。





目前，驻港中资企业正全力保障香港生活物资供应。其中，华润堂着力保障卫生防护用品供应，已下单和在途医用口罩400万只、酒精搓手液3万套、消毒湿纸巾2万包、消毒水3000套。华润万家紧急调配海外大米10个货柜、米粉100吨供港。招商局货仓春节至今完成近6000吨大米进出仓操作，高于日常量一倍多。粤海旗下广南行春节期间平均一周供港活猪5700多头，高峰时一天供应活猪超过1000头，接近平常供应量的150%。粤海水务春节期间派出业务骨干24小时值班，并增配一批供水抢修车保障供水。





驻港中资企业还主动推出金融支持和纾困措施，帮助中小企业和个人渡过疫情和经济下行难关。面对疫情给经济带来的严重冲击，中银香港、工银亚洲、建行亚洲、农银香港等中资银行发挥自身优势，主动为受疫情影响的客户推出多项贷款融资支持措施，共同应对经济下行风险。人寿海外向保障期内的客户赠送免费新冠肺炎保障，包括5000港元隔离保障、每日800港元住院保障(上限60日)和50万港元身故保障等。



