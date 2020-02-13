美团100亿元扶持贷款落地 首批近千家湖北商户获专项资金支持

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日前，美团携手合作金融机构为生活服务业小微商户提供的100亿元优惠利率贷款正式开通绿色通道，首批湖北商户的贷款申请开始受理。截至2月12日，该扶持贷款面向湖北商户的贷款授信额度已超5000万元，帮扶湖北小微商户近千家。

这也是继2月4日美团联合金融机构为云海肴、周麻婆提供首批商户扶持贷款后，又一切实帮扶商户的落地举措。

记者了解到，美团该笔商户扶持贷款，为商户提供常规定价下调30%的利率。对100万元以下的小微贷款额度，美团生意贷提供即时审批、即时授信、即时放款，100%线上化处理，最大程度简化流程、提升效率，解决小微商户疫情期间经营性资金短缺的燃眉之急。

除对小微商户提供优惠利率贷款外，美团还联合金融机构对大型连锁品牌商户提供100万元-1000万元额度的信用贷款，此外对疫情严重的湖北地区商户，给予延期还款、减免罚息、免征信不良上报实施征信保护等特殊政策。

美团相关业务负责人表示，本地生活商户现阶段最大的困难是受短期流动性影响，营收骤降，但房租人工成本却没有减少，考虑商户面临的实际情况，美团作为长期扎根餐饮业发展的互联网平台，一方面将积极为商户提供资金支持和金融服务，并陆续推出更多举措助力商户，另一方面也将呼吁更多金融机构加入进来，加大商户扶持力度，共同为生活商户助力，一起打赢抗疫阻击战。

（文章来源：中证网）