再接逾12%股权 湖南国资“明股实债”纾困凯美特气

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湖南国资将再接手凯美特气12.4467%股份，加上去年11月落地的纾困入股，湖南国资最终将合计持股凯美特气22.4467%股份。如此高比例的国资入股，在当地诸多纾困案例中并不多见。

凯美特气相关人士2月18日在接受上证报记者采访时表示，本次12.4467%股份转让实际上是“明股实债”，“控股股东本次转让股份是为了全面解决债务问题，降低股权质押风险。控股股东对公司未来发展抱有信心，按照协议，未来将回购本次转让股份。”

湖南国资再出手

公告显示，凯美特气控股股东浩讯科技有限公司（下称 “浩讯科技”）于2月17日与湖南省资产管理有限公司（下称“湖南资管”）签署《股份转让协议》，拟将其持有的公司7763万股股份（占比12.4467%） 协议转让给湖南资管。转让价格为5.64元/股，总价款为4.378亿元左右。

浩讯科技表示，本次协议转让是为了全面解决其股权质押风险，解除其股权质押比例过高对上市公司的影响。

本次权益变动前，浩讯科技持有凯美特气54.1112%股份，为公司控股股东；本次权益变动后，浩讯科技持股比例降至41.6645%，仍为公司控股股东，上市公司实际控制人仍为祝恩福。

通过本次转让，湖南资管将持有凯美特气12.4467%股份。此前的2019年11月，湖南资管的一致行动人湖南省财信常勤壹号基金合伙企业（有限合伙）（下称“财信常勤壹号基金”），以5元/股的价格，合计斥资3.1185亿元，受让了浩讯科技持有的上市公司6237万股股份（占总股本的10%）。由此，湖南资管及其一致行动人将合计持有上市公司22.4467%股份。

协议还显示，鉴于湖南资管作为投资人拟联合相关方设立上市公司纾困专项产品（保险资产管理专项产品/信托产品），如该专项产品设立并完成登记备案，湖南资管可单方提出解除本协议并指定该保险资产管理专项产品受让转让方持有的本协议约定的标的股份。

实为“明股实债”

湖南国资并无意凯美特气控制权，协议反而要求凯美特气控制权维持稳定，同时应保证上市公司管理团队的稳定，实际控制人及核心团队专注于上市公司的经营管理。

从协议来看，湖南国资本次更多是承担纾困的任务，入股更大程度上属于“明股实债”，浩讯科技有到期回购的义务。

协议显示，自标的股份交割后36个月内，转让方或其指定第三方有权选择回购受让方所持部分或全部股份（转让方部分回购股份的，在标的股份交割后36个月内至多实施4次部分回购）。若届时转让方实施股份回购价格小于或等于30元/股，则届时回购价款减去回购股份对应初始投资成本及按10%计算的业绩比较基准收益后的超额收益，由转让方与受让方按照80%、20%分配；回购价格超过30元/股的，则超过部分由转让方与受让方按照90%、10%分配，受让方于收到转让方回购款项后30日内向转让方分派超额收益。

协议还显示，自标的股份交割满36个月后，受让方有权随时要求转让方或转让方指定的第三方回购其所持有的全部股份，转让方或转让方指定的第三方需在收到受让方书面通知之日起3个月内实施回购并支付完毕所有回购款项。