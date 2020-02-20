拟科创板上市企业传神语联：用语言的力量为抗“疫”保驾护航

中华PE:

“让人类

沟通

没有语言障碍”是传神语联网络科技股份有限

公司

的

企业

使命。传神语联(Transn传神)被称为语言

服务

界的“滴滴”，面对突如其来的疫情，传神语联正用高速运转的多语信息处理能力为抗击疫情保驾护航。

传神语联系国内领先的人工智能语言服务商，基于自主研发的语联网平台通过大型用户解决方案、开放API接入平台和中小企业及个人语言服务三种模式为全球用户提供包括笔译、口译、影视文化译制、翻译技术和解决方案等多种形式的人工智能语言服务。传神语联于2016年2月29日挂牌新三板。2019年11月22日，传神语联的科创板IPO申请被受理，目前处于“已问询”阶段。

外国人疫情沟通“一号通”等陆续上线

1.9万人，这是2018年7月湖北省人社厅调研得出的湖北省常住外国人人数，其中81%聚集在武汉。他们时常出没于武汉商业区及CBD办公区，靠着不流利的中文和学来的几句武汉话，和当地人交流沟通。

“我爱武汉，因为它是一个充满活力的城市。而现在街上空无一人，没有一点噪音，这让我觉得很难过。”在武汉生活了近10年的Fred如是说。

而外国人在疫情期间如何就医、出行和购物以及及时了解疫情防控知识，如何解决疫情期间遇到的语言障碍困境？现在只需拨通一个号码就可以。

1月21日，从疫情爆发开始，传神语联就快速调动人员投入抗击疫情的工作中。“我们虽不能像医护人员那样上前线，但尽全力做好多语信息的翻译，能支持一点是一点。”传神语联法语产能负责人Poisson(化名)说，她已经连续工作了二十多天了。

传神语联产品技术团队农历大年三十加紧检测、快速跑通“一号通”平台的8个语种线路，确保畅通无误。“一号通”疫情专线平台于1月26日正式开通，外国人仅需拨打1个号码便可轻松解决外籍人员在疫情期间想了解的就医、出行和购物等疫情防控知识及疫情期间遇到的语言障碍处境。“目前已接听英、法、俄为主的多语外籍人员来电咨询服务。疫情期间守候国内外国友人，让他们及时得到服务是我们应该做的。”Poisson说。

与此同时，随着疫情蔓延的趋势从武汉走向湖北各地，为更好发挥语言文字事业的作用，进一步帮助外地援鄂医疗队解决医患沟通难的方言障碍问题，在教育部语言文字信息管理司指导下，传神语联和国内知名高校、研究机构、及相关企业共40余人迅速组成“战‘疫’语言服务团”。联合开发《抗击疫情湖北方言通》系列产品，包括微信版、网络版、融媒体口袋书、即时翻译软件、在线方言服务、视频软件等多种形式。

“WUHAN STORY”讲述武汉故事传递民族精神

2020全球视线聚焦“武汉(Wuhan)”，但国际上关于武汉的现状信息、故事、新闻存在着局限性和片面性。“无论疫情让武汉遇到多大困难，我们有责任和义务让世界了解武汉在抗击疫情过程所做的努力。通过传递真实的武汉故事，让世界了解武汉这座城市，更让世界看到中华民族面对疫情的不屈不挠抗疫到底的坚韧精神。”Poisson说。

1月31日“Wuhan Story”公益项目组紧锣密鼓的成立了，在五个重点海外自媒体上创建账号。用多语传递武汉抗疫期间，每一天、每个瞬间，发生在你我身边的“真实武汉故事”。

从2月1日起9天内，5个平台共推送上百余次内容，系列故事小视频快速激活Facebook、Twitter上用户的互动。来自语翼平台的近百位分布在全国各地的译员积极响应，自愿参与了疫情相关的志愿翻译工作，输出了以英、日为主的多语疫情信息素材，素材类型丰富，有图片，短文，视频字幕等。“也许Wuhan Story的影响目前还不够，但我们坚信每一点微光都是力量，不断汇入战胜疫情的澎湃力量之中！运用语言的力量，传递多语的信息，携手并肩为抗击疫情切实的助力。”Poisson表示。

多语翻译为疫情相关机构同步信息

语言服务是一种信息制造，是对信息和数据的收集、分析、加工、处理，在非常时刻，通过多语信息处理技术为疫情急需机构提供高效、高质的多语文件译、审、校工作非常关键。

从春节前到现在，Poisson跟同事们一起日夜连轴转，紧急翻译了英语、法语、日语、韩语等多语种的众多疫情机构急需的文件、海外援助防护服、口罩标准翻译及疫情防控知识等译文。一方面，帮助疫情急需机构按照医用标准采购及收取海外医疗物资；另一方面，帮助在武汉、在中国的外国朋友及时了解疫情动态、防控知识。

疫情之初，各种翻译语料并不多。Poisson每次翻译都会反复咨询母语译员。查阅法国官方及权威媒体网站，参考英语权威新闻报道，翻阅医学相关资料，做到准确快捷的翻译。“专有名词及各种术语都是慢慢累积的，这个病毒是新型病毒，各种相关的说法我也努力多参考，现在我们也总结了一批相关的术语语料，传神语联正在建立多语疫情术语库，接下来也会分享给其他人参考。”Poisson说。

农历大年初三，传神语联行动快速，成功挽救了原本作废的3000套医用防护服，为国家移民管理局完成中英文版《疫情防控期间移民与出入境管理工作问题解答》，以及根据中国疾病预防控制中心发布的预防指南整理翻译出英、俄、法、德、日、韩6种外文版本《新型冠状病毒感染的肺炎公众预防提示》，支持国家移民管理局向在华外国人推送多语种防疫抗疫知识提示等系列工作。为工信部的紧急采购进行翻译任务，译员以每批不到24小时的交付速度，完成十多项医用设备类防护说明书翻译，为国际采购提供有效的资料数据等。

众多翻译工作中有一项是《多语疫情地图》的翻译，这是Poisson每天最矛盾的工作，看着确诊、疑似、死亡数据每天攀升，担忧紧张焦虑。但每一项数据和术语都要沉下心仔细核查，不能有误，“每天仿佛在战战兢兢工作，”她开玩笑说，“但翻译的东西虽不见得能让每一个人看见，但只要能帮到别人，就是好的，也是为抗击疫情贡献一份力。”

“传神语联作为一家领先的人工智能语言服务商。在国家危难之际，更要克服困难，为国际政治、经济、文化提供好必要的语言支撑，这就是我们必须做的。”董事会秘书李阳一说。

（文章来源：证券日报网）