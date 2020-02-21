310.5亿元！上海总价新地王诞生

中华PE:

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但一些城市的土地市场依旧热闹。

2月20日，上海“徐汇滨江西岸金融港”地块被上海怡兴+重庆优盛达+重庆利嘉华联合体以总价310.5亿元摘得，高达310.2亿元的挂牌价已经足以吸引眼球，310.5亿元的成交价则刷新上海总价纪录，问鼎新“地王”，这一价格也远超2014年中民投联合体拿下董家渡地块的248.5亿元。此外，这一总价也略微超过了此前招商蛇口和华侨城联合体以310亿元的总价拍得深圳新会展中心地块。

据悉，重庆优盛达房地产咨询有限公司、重庆利嘉华房地产咨询有限公司均为香港置地100%控股公司。值得注意的是，此次出让的徐汇滨江地块为大型综合体地块，在地块的规划中有着复杂的业态和严苛的限制条件，开发商须按出让年限持有地块内包括地上、地下100%商业，60%的办公，100%文化体育以及所有的租赁住宅，这意味着仅有少量物业可供出售。此前，有业内人士对该地块后续投资金额做出推算，认为该地块对拿地房企的资金实力提出极高要求，预计该地块后续投入资金将超过700亿元。