银行加速发行理财产品 择机布局A股

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沪深两市成交额连续4个交易日突破万亿元，市场乐观情绪持续发酵。“春节后，我们一直在小幅加仓，目前仍维持中性仓位。”一位银行理财投资经理向记者表示，随着科技产业周期崛起、再融资新规发布，创业板公司节后的表现异常火爆，在股票选择上，他仍看好中小盘、高市盈率、中高市净率的创业板股票。

一家国有银行的理财团队认为，权益市场的长期格局没有发生逆转，长线资金包括外资流入和无风险收益率降低，将为A股守住底线。

从内外部环境来看，一系列积极信号持续释放。在多位受访的银行资管人士看来，从政策面来看，政策对于经济的支持力度在不断加大。2月20日，央行公布的最新一期LPR报价中，1年期降10个基点，5年期以上降5个基点，充分反映了央行对于实体经济的支持力度进一步加大，利好A股市场。

一位银行投资经理表示，A股市场的表现，通常跟随货币政策、风险偏好和经济基本面的变化。在2014年以后，A股市场指数的涨跌更多与货币政策的松紧程度相关，两者相关性达到74%以上。

“市场预期，未来一段时间流动性仍有望宽裕，有助于股市估值提升。随着复工加快和疫情逐步稳定，预计投入实体经济的流动性将增加，实体经济复苏加快，有望出现估值和业绩一起提升的趋势。因此，我们看好后市的结构性行情。”上述投资经理表示。

谈及看好的行业，多位银行投资经理把目光聚焦到5G建设和应用、医疗健康行业、新能源汽车产业链等。具体来看，他们认为，在未来几年，5G产业链有较为确定的行业性机会，网络建设将推动运营商资本开支提升，带来通信板块的行业性投资机会。5G应用场景、国产软件的自主可控等领域，将成为中国科技追赶的主战场之一。此外，生物医药行业与经济周期的相关性不强，符合我国居民老龄化和消费升级趋势，也存在结构性机会。

一家国有银行理财机构认为，从短期来看，综合考虑行业行情、多空趋势及资金流向，他们看好周期上游板块的有色金属行业、周期下游板块的建筑材料行业、房地产行业，以及成长板块的电子和计算机行业。

从中长期来看，综合考虑各行业估值、投资收益性、盈利性、成长性以及杠杆率，银行理财投资经理普遍看好以下板块：消费板块的农林牧渔、家用电器、食品饮料及商业贸易行业，周期下游板块的建筑材料、建筑装饰行业，以及大金融板块的房地产、银行、非银金融行业。

（文章来源：上海证券报）

沪指快速冲破3000点，多位受访的银行资管人士表示，在稳增长政策及较为充裕的流动性下，对A股整体表现保持乐观。记者获悉，多家银行将加速发行理财产品，择机布局A股市场。