存量房贷利率3月起换锚 多位银行信贷员建议挂钩LPR

中华PE:

距离三月份只有3天时间，有房贷的借款人将可以有所动作。





去年12月28日，央行发布公告称，为进一步深化LPR改革，自2020年3月1日起，金融机构应与存量浮动利率贷款客户就定价基准转换条款进行协商，将原合同约定的利率定价方式转换为以LPR为定价基准加点形成；也可转换为固定利率。原则上存量房贷应于2020年8月31日前完成。





由于上述公告规定，定价基准只能转换一次，转换之后不能再次转换。而最近一期5年期LPR下调后，房贷一族开始纠结房贷利率换锚后该如何转换。针对房贷一族关心的问题，记者日前咨询了业内专家和银行员工。





根据央行规定，商业性个人住房贷款的加点数值等于原合同执行利率水平与2019年12月发布的相应期限LPR的差值(可为负值)，确保房贷利率在转换时点保持不变。





以LPR为定价基准加点，该怎么计算？某国有大行信贷部门员工给《证券日报》记者举了一个例子：比如客户房贷为基准利率上浮10%，即当前执行利率为5.39%，而2019年12月份发布的5年期以上LPR为4.8%，那么转化时的贷款利率就是4.8%加59个BP(即5.39-4.8=0.59)；如果现有房贷利率是基准利率打8折，即3.92%，那么转换时就是4.8%减88个BP(即3.92-4.8=-0.88)。加(减)基点数一旦确定，也就不会变了。重定价周期最短为一年，也就是房贷利率每年最多调整一次。未来每个利率重定价日，利率水平由最近一个月相应期限LPR与该加点数值重新计算确定。





“固定利率很好理解，就是以转换时的利率为准，即保持当前利率水平不变，一直到贷款合同结束。”上述银行员工介绍。





由于利率逐渐下行被看成是近年来的趋势，本报记者咨询时，多位银行员工建议选择参照LPR定价。





“未来大概率进入降息周期、LPR总体呈下降走势，将房贷转换成以LPR为定价基准更合适。当然，如果未来利率上行，贷款利率也要随之增加。”某股份制银行个贷经理对《证券日报》记者表示，转换为固定利率无法享受利率下行的红利，但同样也可以在利率上行时避免成本上升。





新网银行首席研究员董希淼在接受《证券日报》记者采访时表示，目前无论是何种转换方式，转换后的房贷利率都并不低于原有的利率，除非采用第一种方式后LPR下降，但其体现在房贷利率中最快要从2021年开始。





董希淼同时强调，事实上，LPR下行并不必然导致房贷利率下降。商业银行发放个人住房贷款，不同银行可能会综合业务定位、客户资质、资金成本等因素，在LPR基础上进行加点。



