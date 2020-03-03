贾跃亭力保重组方案做出巨大让步 债权人或获超10亿美元高额收益

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自去年10月份贾跃亭在美国申请个人破产重组之后，外界对于其破产计划的进展情况十分关注。就在其沉寂一段时间后，2月28日，贾跃亭债务处理小组发布声明称，在与债权人委员会多次协商并达成一致意见之后，贾跃亭已于当地时间2月27日正式向加州中区法院提交经破产重组律师及债委会律师共同签署的破产重组方案核心条款清单。





此外，贾跃亭对破产重组的核心条款做出了巨大让步。贾跃亭在债务偿还金额达到显著的比例之前不再要求取消中国担保；同时债权人继续有权利处置贾跃亭在国内已冻结或已抵押的资产；债权人将会在获得全部债务偿还后根据累计阶梯分账的原则获得最多10亿美金的超额收益以及除本金外的高达4%的利息，因此债权人相对于原方案可以得到更多的收益。





贾跃亭破产重组方案做巨大让步





在过去的四个月里经历了债权人反对，贾跃亭个人破产重组案件从特拉华州法院转移到加州中区法院等多项波折后，此次与债权人委员会达成了一致意见，意味贾跃亭破产重组案正式进入最终方案文本确认、投票、加州法院确认并批准的最后阶段。





《证券日报》记者注意到，为力保破产重组方案的顺利进行，贾跃亭在此次核心条款清单中对破产重组方案做出了一系列巨大让步，其中最重要的是不再要求解除中国债务担保权，除非还款金额已经达到了非常显著的比例。但是破产重组成功后，贾跃亭在美国的债务担保将会按照法律流程自动解除。债权人同样可以从调整后的方案中获得多维度的更大收益。





据记者观察，贾跃亭最近一次在微博上的发言是，祝贺特斯拉市值突破1000亿美元。他表示：“祝贺特斯拉成为第一家市值突破1000亿美元的美国上市汽车制造商，超过了通用汽车和福特汽车的市值总和。这充分说明了市场对电动车的旺盛需求，以及百年汽车产业将要迎来变革拐点。”





FF全球CEO毕福康也曾在接受《证券日报》记者采访时表示，“现在我们有计划让FF91在2020年的9月份之前完成上市”。毕福康指出FF91将在成功完成股权融资后约9个月内开始交付，并在资金到位的15个月启动IPO计划。只是从现在走向量产，FF还需要8.5亿美元才能在美国工厂实现量产，而目前FF的所有开支仍然依靠债券融资的方式。





否认“不诚实”和藏匿资产谣言





此外，该破产重组案件在从特拉华州法院转移至加州中区法院后，美国第16区信托受托人办公室(即现任USTrustee)上个月主动撤销了美国第3区受托人办公室(即前任USTrustee)建议委派Chapter11受托人托管贾跃亭资产的动议，该动议中关于贾跃亭“不诚实”的表述也随着本次撤回而得以澄清。





贾跃亭债务处理小组人士表示对《证券日报》记者表示，债权人委员会聘请了独立第三方法律和财务机构对贾跃亭相关资产进行详细尽调，与贾跃亭就重组方案核心条款清单达成一致意见，否认了此前个别恶意债权人对贾跃亭所谓的不实申报、隐匿和转移资产等说法。





值得一提的是，一直持对破产重组方案持反对意见的懒财在加州中区法院再次提交了撤销了该重组案的动议。据听证会资料显示，上海懒财曾经在特拉华州法院提交过一次类似的申请，该动议遭到了法官的拒绝，整个重组案件在之后就转到了加州中区法院审理。





“如果贾跃亭破产重组失败继而导致FF公司难以为继的话，债权人得到债务偿还的希望将彻底破灭，”一位不愿意透露姓名的债权人代表律师表示，贾跃亭唯一的资产就是FF的股权，利用破产重组把贾跃亭全部资产处置权提前交给债权人信托，是债权人得以债务偿还的唯一希望，这也是他们对贾跃亭资产充分尽调后得出的结论。





债务处理小组人士还表示，贾跃亭有信心跟各位债权人一起推动破产重组案的尽快完成，以解除FF在中国发展业务和全球股权融资的最大障碍。同时，贾跃亭将会在近期向法院提交完整的披露声明，并在法院批准后启动投票流程，尽快推动重组的完成。



