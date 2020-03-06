宅家炒股的2月份 券商业绩果然大增！

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截至3月5日晚，29家A股上市券商公布了2月业绩。受2月市场回暖、交投活跃等因素影响，九成券商营收环比增长，八成券商净利润环比增长。

九成券商营收环比增长

2月共20个交易日，其中有8个交易日沪深两日成交量破亿元，2月两市日均成交额为9815亿元。而交投活跃无疑是对券商股的最大利好。

券商业绩因此受益良多。营收方面，中信证券以32.94亿元的营收稳坐龙头位置，同比增长近80%，环比增长了63%(母子公司合并口径，下同)。

华泰证券、国泰君安、海通证券分别以19.85亿元、19.78亿元、19.40亿元的单月营收，处于第二梯队。同时，中国银河、中信建投、招商证券、广发证券单月营收均处于14亿元-16亿元之间，为第三梯队。

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此外，2月新上市的中银证券公布了上市以来首份营收月报，2月营收2.58亿元，净利润为8453万元。

从环比来看，2月券商营收普增，仅3家券商营收环比下跌。共有8家券商环比增幅超50%。

这8家券商中以大券商为主，国泰君安营收增幅超100%，华泰证券营收环比增长75%，中信证券环比增63%，中国银河环比增57%。

净利润方面，中信证券单月营收12.58亿元，环比增长42%。华泰证券、国泰君安、海通证券分别为第二至四名。

中小券商业绩弹性足

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从环比增幅来看，八成券商净利润环比增长，中小券商业绩弹性较大。

共有7家券商净利润环比增幅超100%，其中5家为中小券商(天风证券、中原证券、南京证券、方正证券、长城证券)。天风证券环比增幅最大，达777%，不过这主要是由于其1月的低基数。此外，兴业证券、西部证券、西南证券等5家券商的环比增幅也超过50%。

大券商中，国泰君安净利润环比增幅达172%，华泰证券净利润环比增119%。

不过，2月仍有5家券商业绩环比下降。其中，国元证券净利润环比下降了81%，主要是由于其1月份收到2.5亿元的分红款，剔除分红款影响，国元证券2月净利润环比增长约42%。此外，红塔证券净利润也较1月环比减少近四成。

头部券商将获更多行业发展红利

基于业绩的加持，多数机构看好券商股未来的表现。有分析师认为，相对于券商翻倍的业绩，其股价涨幅还有许多想象空间，不过，板块内部分化已经开始。

2020年已经过去了六分之一。纵观今年前两个月券商“成绩单”，8家上市券商今年累计净利润超10亿元。中信证券以21.43亿元的净利润位列第一，海通证券以15.53亿元的净利润暂居第二，之后是华泰证券、中信建投和招商证券。

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近期证券板块政策利好不断，不少分析师看好券商板块。而成交量指标和市场流动性的充裕将是该板块走强的最大支撑。

华泰证券认为，从中长期视角看，高质量发展之路需要资本市场为新经济产业提供直接融资支持，资本市场改革或有望持续甚至加速推进。券商作为资本市场重要建设者和受益者，有望优先受益于改革红利。

华西证券认为，3月1日新证券法实施，加之后续注册制推广试点、新三板转板等利好政策有望落地，流动性和资本市场深改政策将是券商板块2020年的安全垫。

（文章来源：上海证券报）