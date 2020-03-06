银行信贷满负荷投放 再贷款加速传统投放结构嬗变

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今年信贷投放结构也有明显变化。商业银行加大对新兴制造业如环保行业、集成电路、工业机器人等行业加大信贷投放力度，并降低贷款利率。同时，许多消费娱乐、传统制造业的授信评级由“审慎”转为“鼓励”。

多位银行业对公客户经理接受上证报采访时说，今年银行信贷投放结构的调整，有效夯实了支农支小的市场基础，投放偏好更注重新兴制造业和新基建项目。

银行争抢优质授信客户

中国银行业协会发布的最新数据显示，截至3月3日，各银行业金融机构合计信贷支持超过12543亿元。

邮储银行总行投资经理卜振兴表示，目前各商业银行根据人民银行核准的重点支持的优质企业名单下发贷款。3000亿专项贷款落地已满月，已快速精准流向重要医用、生活物资企业。

据悉，贷款对象名单公布后，各大商业银行就开始“哄抢”名单中的授信优质企业。“中小银行从央行获得再贷款的利率是2.5%，让中小银行按照LPR加50个基点，再通过财政贴息后，企业获得贷款的成本已低至1.6%以下。但是商业银行仍要考虑贷款风险，因此银行在名单公布后就主动联系优质企业。”一位国有行对公客户经理对记者表示。

数位银行对公客户经理表示，银行信贷投放结构正在发生转变。

“银行信贷投向有三大转变：一是加大对集成电路、工业机器人、大数据云计算、人工智能等新兴制造业的支持力度，以及租赁行业、环保行业的贷款支持；二是提高不良率，中小微企业授信评级曾经为‘审慎’的，评估后改为‘鼓励’，并从中短期流动性贷款升级为项目贷；三是对企业授信门槛普遍降低，并放松企业资产负债率要求。”卜振兴说。

银行业内人士表示，目前只要经营状况良好、有信用记录和抵押物的企业，不论行业，获得信贷的几率都大大提高。据了解，在银行授信评级中仍为“审慎”的是一些产能过剩行业，如煤化工、钢铁行业。“银行出于不良率与消化过剩行业存量考虑，对这些企业信贷评级仍为‘审慎’，不会盲目为增加信贷规模而投放。”一位股份行信贷审批人员表示。

涉农贷款资产质量考核放松

涉农贷款也是本轮信贷投放的重点。在2月底央行新增的5000亿元再贷款、再贴现专用额度中，支持农业的再贷款金额为1000亿元，支农小额贷款利率下调0.25个百分点至2.5%。

具体到涉农信贷，一位国有行客户经理表示，该行成立了涉农事业部。“针对因疫情受困的涉农贷款客户，银行都尽量办理展期、续贷业务，许多授信尽调和审批都是在网上完成，加快发放速度助力春耕生产。”

上海农商行相关人士表示，对部分涉农贷款企业执行利率在LPR基础上降低超40个基点，以支持当地农产品项目的融资需求。

“对涉农企业与其他企业最大的不同是信贷投放不良率容忍度高。一般企业不良率多数在1%以下，而涉农企业不良率容忍度可达7%左右。因为涉农贷款往往股东资产少、抵押物少、经营与信息披露能力低、季节性风险高。今年银行业对农业支持力度高于去年，且对信贷资产质量考核明显放松。”一位国有行涉农信贷客户经理称。

（文章来源：上海证券报）

疫情防控期间，央行先后推出3000亿防疫专项再贷款、5000亿元再贷款再贴现专用额度，通过银行信贷驰援企业复工生产。目前，多数银行对上证报表示，已准备满负荷投放信贷，尤其是对公贷款，正在加速尽调、审批、投放。