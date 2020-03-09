国际油价雪崩！布油跌超30%，美国股指期货跌4%

中华PE:

3月9日亚市早盘，全球金融市场再次大幅波动。国际油价出现雪崩，布伦特原油期货一度跌超30%，日内最低价触及31.38美元/桶，截至发稿，布伦特原油期货跌20.25%，跌幅有所收窄。

WTI原油期货一度触及30美元/桶整数位心理关口，跌近30%，截至发稿，WTI原油期货跌21.68%，跌幅也有所收窄。

国际油价雪崩，导致全球避险情绪再次升温，美国三大股指期货开盘后，跌幅不断扩大。道指期货跌超千点，随后有所拉升。标普500指数期货盘中跌幅4%，截至发稿，标普500指数期货仍跌近4%。纳指期货盘中也一度跌逾4%，截至发稿，跌幅收窄至逾3%。

现货黄金跳空高开，亚市早盘大涨逾1%，突破1700美元关口，最高触及1702.5美元/盎司。

原油价格战打响

上周五，欧佩克+与俄罗斯谈崩，无法达成进一步减产150万桶/日的协议。周六，沙特马上发动“全面油价战争”：

大幅调低其不同级别的主要原油定价，削减的幅度至少是20年来最大，意味着它要全面增产抢占市场，将尽量多的原油推向市场。

沙特阿拉伯4月份的产量将大大高于1000万桶/日，可能接近1100万桶/日。过去几个月来，沙特阿拉伯一直在日产油970万桶。

有市场人士称，阿美公司应最大化其产量并出售更多原油以保护其市场份额。沙特阿拉伯的石油产能为1200万桶/日，使其能够迅速提高产量。

方正中期期货指出，避险情绪增强、原油需求下滑以及减产协议“落空”三方面利空因素形成共振将推动油价进一步探底，疫情在海外正处于蔓延期意味着短时间内市场避险情绪很难降温，原油需求下滑也会贯穿整个疫情的发展，预计上半年需求很难恢复到正常水平。后期更倾向于寄希望于OPEC+重启谈判，在油价上涨带来的共同利益下，产油国之间的统一战线没那么容易“瓦解”。

方正中期期货认为，本轮油价下跌中，情绪占据了主导。2月下旬以来，疫情在海外市场逐步蔓延，亚洲、欧洲及中东多国确诊病例数持续上升，市场恐慌情绪加剧，而反应市场恐慌情绪的VIX指数涨幅超过150%。与此同时，全球多国股市出现持续大跌，欧美股市下跌超15%；美债收益率持续下行，截止上周五，美国10年期国债收益率跌至0.74%，创历史新低；而另一个反应市场情绪的金油比也升至40以上的历史次高水平；此外，原油ETF波动率升至2018年底以来新高，而目前的油价甚至低于当时的水平。种种迹象显示，当前市场仍然弥漫着恐慌情绪，对未来经济前景愈发悲观，各项指标均运行至历史极端位置，目前疫情仍然在海外市场蔓延，而疫情对全球经济的冲击也是不言而喻的，短时间来看，市场避险仍然是主流。

中财研究表示，3月5号-6号的OPEC+会议未能就加大减产达成一致，并且上一轮的减产协议也将于3月结束，这无疑是给油市丢下一颗重磅炸弹，令本就孱弱的原油雪上加霜。并非没有希望，OPEC与非OPEC国家可能举行非正式的会议，对减产协议进行协调。但更重要的是我们要做好最坏的打算防范风险，2015年的石油大战或就此重现，油价维持弱势，油市将面临重新洗牌。不同的是经历上一轮洗礼，各产油国已做好准备，油市出路在哪，仍需拭目以待。