爆炒股炸板之谜：多家营业部“做局” 一线游资联手狙杀

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证券时报记者 于德江 李曼宁

3月6日尾盘10分钟内，星期六、搜于特、克劳斯、海陆重工等一批热点概念股集中“炸板”，星期六更是在2分钟的时间内上演“天地板”，震惊市场。

证券时报·e公司记者调查发现，热门概念股背后是游资接力炒作，一批券商营业部席位同时现身多个“爆炒股”龙虎榜，国泰君安上海江苏路、西藏东财拉萨营业部军团、国盛证券宁波桑田路等极为活跃。营业部资金具有较强的隐蔽性，市场很难知晓背后操盘者的真实身份，一线游资利用了这一点，大肆炒作概念股，部分行为甚至涉嫌操纵股价，尾盘“炸板”的极端行为严重损害了普通投资者的利益。

监管层高度重视，对异常个股进行重点监控，并及时采取监管措施，直接点名星期六、搜于特、秀强股份、三五互联、诚迈科技等个股。沪深交易所还强力追问相关上市公司是否存在内幕交易、操纵市场的情形，严厉打击迎合市场热点炒作股价并配合股东减持的行为。

概念炒作是A股长期以来形成的痼疾，最后往往是一地鸡毛，普通投资者惨被收割。新《证券法》已于今年3月1日正式实施，明文规定将加大对信披违法、内幕交易、操纵市场等行为的处罚力度。

爆炒股尾盘炸板

3月6日尾盘10分钟内，星期六、搜于特、克劳斯、海陆重工等一批热点概念股集中“炸板”。

其中，星期六上演“天地板”。在即将迎来周内“五连板”走势时，当天下午14时50分左右，星期六股价突然直线跳水，瞬间从涨停板落到跌停板上。该股最终跌停收于29.85元/股，全天成交额超27亿元，换手率达19.86%，市值蒸发近25亿元。

谁在凶悍砸盘？当日盘后数据显示，机构游资对打，1家机构席位高居买一位置，买入8021万元，卖方前五大席位则均为券商营业部。

卖一位置是近一段时间反复上榜的国泰君安上海江苏路营业部。该营业部对星期六完成了一笔“T+0”交易，当日买入4795万元的同时，卖出4120万元，即一边拉高，一边出货。证券时报·e公司记者注意到，这并非该席位首次短炒星期六。3月2日至4日，连续3个交易日内，国泰君安上海江苏路买入星期六5816.39万元，卖出4751.26万元。

因变身网红概念股，加之业绩增长超预期，星期六自2019年12月13日启动超级上涨行情，至春节前，该股共收获17个涨停，期间股价一度暴涨320%至36.56元/股。

证券时报·e公司记者注意到，国泰君安上海江苏路营业部介入星期六较早，其12月23日便开始上榜。自2019年底以来，该席位已累计上榜星期六达14次。国泰君安上海江苏路营业部成名已久，是老牌游资驻扎地之一，属于一线游资。市场对其特点的总结包括：选股偏重消息面、热点题材等。

若以春节后数据看，除了国泰君安上海江苏路营业部，西藏东方财富证券拉萨东环路第二营业部、西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部、国盛证券宁波桑田路营业部也是星期六的龙虎榜上常客。

国盛证券宁波桑田路为知名的宁波游资，操作手法凌厉，交易风格多以打板买入。

西藏东方财富军团为近几年兴起的营业部新势力。伴随着东方财富证券业务提速，2018年，西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部摘得上榜龙虎榜次数之冠，而此前该营业部从未现身上榜次数的百强名单。

作为一家互联网公司，东方财富证券以网上开户为主，“散装力量”比较多，大量个人投资者容易挂靠在拉萨团结路第二营业部等少数营业部名下，因此频频上榜。同时，他们也代表了一部分游资的力量。

从以往案例看，该席位偏爱开板后继续巨量换手的次新股。近段时间，该席位频繁追逐市场热点，其兄弟营业部——西藏东方财富证券拉萨东环路第二营业部是其高频协同席位。

证券时报·e公司记者发现，最近一周，前述4家营业部席位多次买卖同一家公司。其中，上述四席位均涉足搜于特和克劳斯；秀强股份、道恩股份、汉钟精机、东方电热和海陆重工分别获得了上述4家中的3家营业部介入；西藏东方财富军团中的2家营业部至少共同涉及了奥美医疗、欣龙控股、佛塑科技、博腾股份等15只个股。

搜于特和克劳斯在2月6日尾盘同样上演了“炸板”剧情。当天尾盘时分，搜于特突然从涨停板位置快速下落，2分钟后，资金再次涌入，该股重新封上涨停，实现六连板。克劳斯当日尾盘快速跳水，最后拉升至以涨幅5.03%报收。

游资激战星期六

这些游资是如何将星期六等个股炒到天上去的？

星期六在去年10月及11月上旬有过一波大涨，区间最大涨幅接近70%，主要是受益于火热的“双11”概念。当时，参与星期六交易的游资较为分散，没有出现营业部聚集现象。

证券时报·e公司记者发现，星期六近期的这波行情则不同，国泰君安上海江苏路、西藏东财拉萨东环路第二、招商证券上海牡丹江路、西藏东财拉萨团结路第二等营业部席位频繁现身龙虎榜，游资接力炒作的迹象非常明显。

2019年12月13日，是星期六近3个月内的第一次涨停，也是这一波大涨的起点。当日，星期六成交量是前一个交易日的3倍，换手率超过9%。2019年12月13日~17日，星期六连续3个交易日涨停，兴业证券福州五一北路买入2776万元，国盛证券宁波桑田路买入2751万元，申万宏源上海塔城路买入2888万元。接下来的3个交易日（2019年12月18日~20日），星期六延续涨停表现，国盛证券宁波桑田路卖出3453万元，完成第一阶段的获利退出；国泰君安上海新闸路、国泰君安上海分公司开始入场，分别买入5253万元、3118万元，国泰君安上海分公司还在这3天内卖出了3269万元。

也是在2019年12月20日，本轮炒作星期六的“1号主角”——国泰君安上海江苏路低调亮相，买入806万元，仅排在“买五”。以此为起点，至星期六尾盘炸板（2020年3月6日），国泰君安上海江苏路在两个多月内14次登上龙虎榜，上榜次数排第一；累计买入金额2.75亿元，仅次于机构专用席位的3.61亿元；累计卖出金额3.92亿元，排在第一位。

股价连续涨停，星期六多次发出异动公告，但阻止不了游资接力炒作的疯狂。2019年12月23日，星期六收盘上涨4.16%，但盘中振幅高达15%、换手率21%，成交额突破11亿元。当天，国泰君安上海江苏路卖出6448万元，可见其之前并非仅在12月20日买入，一直在默默吸筹；申万宏源上海塔城路卖出3882万元，此后再未出现，至少获利1000万元离场。西藏东财浙江分公司也在这一天亮相，买入6265万元。后续，西藏东财浙江分公司又5次登陆龙虎榜，累计买入1.11亿元，累计卖出1.44亿元，至少获利3270万元。

之后的星期六持续大涨，每日换手率都极高，成为了龙虎榜的常客：国泰君安上海江苏路持续买入、卖出，国盛证券宁波桑田路再次入局，光大证券深圳金田路毫无惧色，西藏东财在拉萨的两家营业部开始活跃，招商证券上海牡丹江路、中信证券上海溧阳路、华泰证券天津东丽开发区二纬路等活跃游资席位积极参与，一场浩大的游资接力炒作游戏开启大幕。机构专用席位也频繁现身，全程参与炒作，上榜11次，累计买入3.61亿元，累计卖出1.7亿元。

2019年12月13日~2020年1月16日，星期六上涨了3.6倍，涨幅高居A股第一。2020年1月17日，星期六继续高开高走，14∶15封上涨停，然而临近收盘突然闪崩，最大跌幅超过8%，收盘跌幅达6.74%。盘后交易信息显示，中国银河证券北京阜成路卖出了7582万元，银河证券绍兴卖出了6432万元，国元证券上海虹桥路卖出4989万元，中信证券上海溧阳路卖出3792亿元，国泰君安上海新闸路卖出3653万元。西藏东财拉萨东环路第二、招商证券上海牡丹江路、西藏东财江苏分公司、平安证券郑州金水路、西藏东财拉萨团结路第二则是买入主力。

现在看来，这是3月6日尾盘炸板的预演。2月份，星期六整体呈震荡下行趋势。但进入3月，星期六再次开始表演，连续拿下4个涨停，一线游资席位你来我往，机构专用席位也不遑多让。在3月2日~3月4日，新面孔中信建投长沙芙蓉中路是买入主力，累计买入1.5亿元，卖出3090万元；机构专用席位大幅抢筹9400万元，国盛证券宁波桑田路再次现身，国泰君安上海江苏路及新闸路持续活跃。

3月6日的尾盘炸板十分突然，游资席位激烈厮杀，“天地板”的极端走势也让散户无法逃脱。盘后数据显示，卖一是国泰君安上海江苏路，卖出4120万元，其同时也买入了4795万元。买一是机构专用席位，金额8020万元，没有卖出。“游资接力炒至高位，突然有资金'炸板'出逃。”资深市场人士向证券时报·e公司记者表示，“这样的个股不要再碰，风险太大。”

数据显示，近3个月参与星期六炒作的游资席位多达71个，分布在近40个城市，上海、拉萨、深圳、南京等地游资交易最为活跃。

爆炒套路曾相识

历史总是惊人的相似。去年初的行情中，也有一批热门概念股，如东方通信、国风塑业、市北高新、风帆股份等，在大涨后突然遭遇“天地板”。巧合的是，这些个股极端走势背后也有银河证券厦门美湖路、国泰君安上海江苏路、西藏东财拉萨多个营业部的的身影。这些短期大涨的个股，遭遇“天地板”极端走势后会加剧波动，股价也会一路向下，最终失去大户资金的宠爱，徒留散户哀叹。

2019年2月26日，当时最炽手可热的5G龙头股东方通信，尾盘30分钟从涨停直线跳水，收盘大跌9%。在此之前，东方通信从3.64元到37.07元，仅用了4个月。盘后龙虎榜数据显示，中信证券上海分公司卖出1.12亿元，西藏东财拉萨团结路第二卖出7109万元，银河证券绍兴卖出5036万元。买方席位包括，银河证券厦门美湖路买入1.08亿元，西藏东财拉萨团结路第二买入8366万元。

此次闪崩后，东方通信大跌后反抽再创一次新高，之后震荡下行。从2018年11月到2019年5月，在这段最受市场关注的半年内，东方通信24次出现在龙虎榜。其中，西藏东财拉萨团结路上榜次数第二，22次，平安证券银川凤凰北街上榜14次，银河证券绍兴、银河证券厦门美湖路上榜10次，华泰证券深圳益田路荣超商务中心上榜8次，海通证券蚌埠中荣街、国泰君安上海江苏路也曾出现2次或以上。2019年5月23日至今，东方通信再未出现在龙虎榜，最新股价仅有高位时的一半。

国风塑业、风范股份同样在2019年2月26日出现“天地板”走势，在这前后，国泰君安上海江苏路、银河证券绍兴、中信证券上海溧阳路、西藏东财拉萨多个营业部等较为活跃。市北高新2019年2月28日“天地板”，其背后活跃的游资有银河证券绍兴、中信证券上海分公司、中信证券上海牡丹江路等。

去年被短期爆炒的个股，如今怎么样了？东方通信创造了4个月10倍的神话，股价最高时达到41.82元，今年3月6日最新收盘价是20.01元，区间最低到过15.72元；国风塑业曾经10天10个涨停板，股价最高到9.98元，最新是6.24元，区间最低时仅有3.88元；市北高新曾5个月涨5倍，股价最高20.25元，最新收盘价仅剩8.3元，最低时到过6.56元。脱离基本面，仅靠概念炒作，最后的下场只能是一地鸡毛。

一线游资是这场收割游戏的推动者，遇到热门概念不顾一切地推高，吸引散户跟风后进行收割。热门概念股背后，总能见到熟悉的营业部席位。

经证券时报·e公司记者梳理，近3个月以来，西藏东财拉萨团结路第二1298次登上龙虎榜，西藏东财拉萨东环路第二1084次上榜，雄踞前两位且远超其他营业部席位。这两家营业部，也被市场称为超级牛散的集中营，在热门概念股中从不缺席，如近期的秀强股份、汉钟精机、搜于特、奥美医疗、再升科技等。这两家营业部协同性极高，近3个月在745只个股上共同出现。与它们经常共同出入龙虎榜的游资席位还有招商证券上海牡丹江路、平安证券银川凤凰北街、平安证券郑州金水东路、国信证券深圳泰然九路、国盛证券宁波桑田路、国泰君安上海江苏路等。

国泰君安上海江苏路、银河证券绍兴、国盛证券宁波桑田路等也都是龙虎榜上的常客。统计显示，近3个月，西藏东财拉萨团结路第二在龙虎榜上的成交额高达259亿元，西藏东财拉萨东环路第二，219亿元，银河证券绍兴101亿元，国泰君安上海江苏路88亿元，国盛证券宁波桑田路64亿元，中信证券上海牡丹江路56亿元。

通常，登上龙虎榜的个股，大多是契合当期热点的题材股，而上述营业部热衷的题材，更是热点中的热点。具体来看，星期六是网红概念龙头，搜于特、克劳斯、道恩股份均为口罩概念股。

随着海外新冠肺炎疫情蔓延，市场对口罩的需求进一步提升，相关个股持续大涨。由于口罩关键材料熔喷布市场供不应求，涉及熔喷布业务的个股走势更为强劲。道恩股份即为其中龙头，节后股价暴涨4倍，市值由不足50亿元飙升至218亿元。

其他个股中，秀强股份因粘上特斯拉概念，节后股价飙涨超1.7倍，成为鼠年第一只“妖股”。尽管公司此后澄清并非特斯拉一级供应商，但该股仍颇受游资欢迎，近一周又迎来一小波上涨，并收获2个涨停。汉钟精机涉及工业互联网概念，东方电热属于5G概念，海陆重工则为氮化镓概念股。

证券时报·e公司记者还注意到，上述个股多是小市值中小创标的。春节前，秀强股份、汉钟精机、东方电热、海陆重工、道恩股份市值均不到50亿元，秀强股份、东方电热、海陆重工尚不到30亿元。沪市公司克劳斯，节前市值也仅约52亿元。

监管重锤已举起

营业部资金具有较强的隐蔽性，市场很难知晓背后操盘者的真实身份，一线游资利用了这一点，大肆炒作概念股，部分行为甚至涉嫌操纵股价。监管层对此高度重视，采取多种技术手段进行监控，同时强力追问相关上市公司，及时向市场提示风险。

3月6日，在星期六、搜于特等个股尾盘异常波动后，深交所就发布了市场交易监管动态：3月2日至3月6日，共对82起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对连续多日涨幅异常的星期六、搜于特持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对3起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会4起涉嫌违法违规案件线索。

证券时报·e公司记者注意到，深交所每周均会发布市场交易监管动态，一般不会直接点名个股。但今年以来，深交所已经多次对连续多日涨幅异常的个股进行直接“曝光”。在此之前，和胜股份、秀强股份、诚迈科技、三五互联等公司都受到深交所持续重点监控，并及时采取监管措施。从中可以看出，热炒股已被多次点名，炒作资金已处于严密监控之中，上市公司也遭到了强力问询。

据不完全统计，已有融捷健康、北玻股份、田中精机、正业科技、永太科技、博瑞医药、海南海药、物产中大等多家公司，因涉及热门概念的炒作而收到沪深交易所的问询函或监管函，部分个股的股价已经开始调整，高位接盘的投资者损失惨重。