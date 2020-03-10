坐上疫情概念这两只可转债涨疯了！这家公司要强制赎回 投资者要当心

中华PE:

再升转债9日上涨55.9%，达401.26元/手，尚荣转债上涨54.94%，达到313.004元/手，两个公司分别是目前可转债价格第一和第三高。

再升转债创历史第三新高，历史上通鼎转债最高，达到665.99元，海化转债其次，达到459.98元。

高溢价换手率惊人

两个可转债的正股都坐在疫情概念的风口上，都在疫情爆发后大涨，其中尚荣医疗已翻倍，昨日有投资者向提问政府加大投资力度，对公司医院建设业务有何影响，尚荣医疗回答称，公司的主要业务围绕医院，医院建设的需求将会增加，对公司的主营业务有较大的促进作用。

尚荣医疗昨日股价一字涨停，这也意味着公司股价还可能会继续上涨，买不到正股的投资者，就去买没有涨跌幅限制的可转债，推动可转债大幅上涨，按照昨天这种涨幅，尚荣医疗还要四个涨停，才能赶上可转债的进度。

再生科技昨天同样一字涨停， 该公司公告，2018年深圳中纺熔喷相关材料产品营业收入1229.12万元，约为公司2018年营业收入的1.14%，占比较小。目前熔喷材料生产线已满产，材料价格随市场短期波动，其是否持续具有不确定性。

疫情期间，位于上游的熔喷材料具有很大话语权，是目前整个产业链最稀缺的资源，价格疯涨。

同样的道理，没有办法买到再生科技的投资者转道去买可转债，可转债的涨幅同样远远高于正股。

3月6日，两只可转债是持续疯狂，尚荣转债3月6日上涨31.98%，溢价率28.83%，再升转债涨29.58%，溢价率高达56.55%。3月9日上涨后，尚荣转债溢价率51.24%，再生科技溢价率高达88.35%。

从溢价率上看，买这两个可转债的投资者可谓胆大，两个可转债也是投机对象，尚荣转债发行规模7.5亿，当前余额2.0亿，昨天交易达到27亿元，再升转债发行规模1.1亿，当前余额0.8亿，成交5.22亿元。由于是T+0交易，两只可转债换手率惊人，可以说价格都被疯狂的投机者主导了。

3月9日，可转债整体均价127.75元，平均溢价率25.1%，两只可转债溢价率远远超过平均水平。

强制赎回

可转债上涨到一定程度，上市公司有权强制赎回。

再升科技3月9日晚公告，当日公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于提前赎回“再升转债”的议案》，同意公司行使“再升转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“再升转债”全部赎回。

再生科技股票自1月20日至3月9日期间，满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“再升转债”当期转股价格(8.59元/股)的130%，已触发“再升转债”的赎回条款。

可转债上涨30%是个门槛，因为多数公司将一段时间内正股较转股价上涨30%当做强制赎回条件。

可转债上市并交易一段时间后，一般会先迎来转股，投资者可以选择继续持有可转债，也可以转换为股权。尚荣转债和再升转债因为股价上涨，可转债涨幅一度低于股价涨幅，部分投资者会选择主动转股，比如尚荣转债发行规模7.5亿，当前余额2.0亿，就是因为大部分投资者已将可转债转股。

还有一部分投资者会买来可转债并转股套利，这也是加速可转债转股的一个因素，不过这种套利有一定不确定性，如果转股后股价下跌，套利将失败。

要想大规模趋势投资者转股，还是要用强制赎回的方式，强制赎回价格一般会低于市场价。

但是对再升转债来说，强制赎回是个非常不利的负面消息，因为再升转债有88%的溢价率，如果转股有利可图的话，需要正股8个涨停。目前上市公司还没公布赎回价格和时间，对再生科技而言，强制赎回的时点很重要。

一般很少有投资者选择强制赎回，2017年有可转债触发了强制赎回，赎回价是100.495元，赎回登记日当天收盘价则是146.1元，有投资者忘记转股而蒙受损害。

可转债是相对独立的投资品种，一段时间内会走出独立行情，但还是要看正股涨幅。

（文章来源：e公司官微）