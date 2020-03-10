5G加速行业裂变 多家上市公司加码布局

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5G加速驶来之际，各行各业正发生深刻变化，与此同时，为抢抓5G发展大机遇，行业企业纷纷加码抢滩。

行业裂变已开始

“5G作为智能世界的信息联接平台，将构筑起万物互联的基础设施，推动各行业深度变革。”3月9日，华为中国运营商业务部副总裁杨涛在华为产品与解决方案线上发布会上表示，目前全球已有超过34个国家和地区实现5G商用，部署3000多个应用实践，率先在医疗、制造、媒资等19个行业实现应用场景落地，为行业提供数字化转型升级新驱动力，为用户带来前所未有的体验。

杨涛表示，在这次抗击新冠疫情过程中，5G远程会诊、5G远程直播、协同办公等应用在防控救治、资源调配等方面发挥出了重要作用。

“随着5G和云时代的加速到来，新业务给运营商带来了全新的机会窗，VR/AR将会成为IPTV后下一个千万级用户应用，给用户带来极致体验的同时，也带来了巨大的网络带宽需求，预计未来10年网络流量将增长10倍。”华为数据通信产品线副总裁陈帮华在会上也表示，随着技术的成熟，5G将会应用到千行百业之中，IP网络从原来面向2C业务的公众网向面向2B垂直行业的生产网转型，带来巨大的市场空间。

根据中国工业和信息化部和Gartner预测，到2020年，中国将会新增上云企业100万家，而到2025年，85%的企业业务都将由云服务提供。

另据艾媒咨询《2019-2020年中国在线教育行业发展研究报告》，在政策利好、消费升级和技术浪潮的共同推动下，中国在线教育市场规模和用户规模持续扩大，2020中国在线教育市场规模有望增至4538亿元，用户规模将增至3.09亿人。此外，截至目前，中国远程办公企业规模已超过1800万家，部分热门手游的日活跃用户数量也已超亿。

华为无线产品管理部部长王威表示，截至2019年底，中国已经建成13万个5G基站，占全球已建成5G基站数50%以上，预计到今年年底，全球2.4亿5G用户中有2亿将来自中国，“中国将引领全球5G产业发展”。

上市公司纷纷抢滩

面对国内高速增长的5G发展需求和巨大市场空间，相关企业纷纷抢滩。

以5G建设引领者华为为例，3月9日，华为正式发布了多个5G解决方案，包括5G RAN解决方案、面向确定性网络的5G核心网解决方案、业界首个分布式智能全光接入网和Liquid OTN光传送解决方案、面向5G和云时代的智能IP网络解决方案、华为5G智能网优解决方案以及5G Power 2.0解决方案等，旨在更好地赋能行业企业分享5G产业红利。

证券时报·e公司记者统计发现，2020年以来，A股已有信维通信、超频三、麦达数字、海能达、红宇新材、新易盛、长盈精密、天和防务、中兴通讯、金固股份等超10家上市公司通过设立产业投资基金、定增、战略合作、股权收购等方式加码5G产业发展。

信维通信是定增加码5G的最新案例，该公司3月1日晚宣布拟定增募资不超过30亿元全部投资于射频前端器件项目、5G天线及天线组件项目与无线充电模组项目。公司表示，站在5G新科技周期的起点，公司将进一步提升公司在泛射频领域的竞争优势，并不断在射频前端、5G天线等新领域投入和布局，为未来持续增长打下坚实基础。在此之前，今年1月中旬，中兴通讯超百亿定增案亦尘埃落定，所募资金将全部用于面向5G网络演进的技术研究和产品开发项目等。

天和防务则拟作价5.9亿元收购华扬通信和南京彼奥剩余股权，加速公司5G产品产业化能力的整体布局和军工技术产品在民用通讯领域的转化。

牵手合作伙伴合力抢滩5G大蛋糕，也不失为一种良好的参与5G方式。3月2日，金固股份宣布，公司已与北京嘉扬科技有限公司（滴滴旗下汽服品牌“小桔车服”）签订战略合作协议，双方将在5G、车联网等五个方面展开战略合作，推动汽车出行、后市场行业的发展升级。

据了解，2020年中国将建设开通完成55万个5G基站，这意味着今年基站数将增长4倍多。中国信通院预计，到2025年5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。此外，5G网络建设还将带动产业链上下游以及各行业应用投资，预计到2025年将累计带动超过3.5万亿元投资。