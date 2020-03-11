25万5G基站大采购来了！移动之后 电信联通出手 新基建继续发力

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继中国移动3月6日启动规模超23万站的2020年5G二期无线网主设备集采之后，另外两大通信运营商的5G联合大采购也来了。





3月10日，中国电信和中国联通分别在各自采购招标网发布了“2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”，采购规模预估为25万站。





按照1个5G基站25万元的投资额测算，三大运营商接近50万站的新增投资额将总计达到1250亿元。据中国信通院预测，5G网络建设将进入大规模投入期，到2025年我国5G建网投资将达到1.2万亿元。





电信联通联合大采购





公告显示，中国电信、中国联通2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目已批准，建设资金招标人自筹，已经具备招标条件，现进行集中资格预审，资格预审有效期限截止至2020年9月30日，适用范围为有效期内的同类设备采购(5G SA BBU、AAU等无线主设备)。公告称，本次集采的预估规模为25万站，具体采购数量以招标文件为准。





科普一下，5G基站无线主设备由BBU和AAU组成，比如一个宏站包含三个AAU和一个BBU.BBU(基带处理单元)主要负责基带数字信号处理，比如调制/解调、信道编码/解码等。AAU(有源天线单元)主要由DAC(数模转换)、RF(射频单元)、PA(功放)和天线等部分组成，主要负责将基带数字信号转为模拟信号，再调制成高频射频信号，然后通过PA放大至足够功率后，由天线发射出去。





5G通信设备供应商包括华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚以及中国信科。拆解5G基站，可明确利好哪些环节？





券商研报认为，随着5G基站建设密集，核心芯片及模组、天线/天线振子、射频器件(PCB/覆铜板/滤波器)、光模块/光器件等核心元件都将迎来需求爆发。





据人民邮电报3月10日披露，在3月6日工信部加快5G发展专题会上，中国联通表示，截至3月5日，中国联通累计开通约6.6万站，其中自建开通4.3万站，共享电信2.3万站，双方合计开通共建共享基站5万站，基本完成了第一阶段的并网目标，初步估算双方共节省投资成本约100亿元。





中国电信目前已累计开通7.4万5G基站，计划在二季度完成4个省公司的核心网试点，力争三季度全国具备SA商用网基础。





2月20日，中国联通与中国电信就加快推进5G网络建设召开专题会议，就加快5G网络建设达成高度共识，确保5G建设目标不降低，上半年完成广东、浙江、江苏以及共建城市既定的5G建设任务，第三季度力争完成全国25万基站建设，较原定计划提前一个季度完成全年建设目标。





不过，疫情的确对运营商的5G SA建网造成了一些影响。中国联通董事长王晓初在工信部专题会上坦承，受疫情影响，SA核心网、无线、终端、计费、营账等端到端协同测试工作目前还无法全面展开，2020年上半年的5G建设仍然需要以NSA模式进行组网。此外共建共享所需的大带宽大功率设备目前还无法招标。





三大运营商透露最新5G规划





3月6日，在工信部召开的加快5G发展专题会上，运营商及中国铁塔一把手都透露了最新5G部署规划，均提到云网融合发展以及数据中心等其他新型基础设施与5G的协同发展问题，同时也对5G未来的发展提出建议。





中国移动董事长杨杰表示：“截至2月底，中国移动已建设开通超8万个5G基站，包括286个疫情防控重点区域5G基站。为加快打造5G精品网络，中国移动建立5G建设联席例会机制，将建设任务纳入年度业绩考核，打破常规、倒排工期，根据疫情影响分区分类排定建设计划。”





中国电信董事长柯瑞文表示，中国电信坚决不打价格战，希望全行业共同推进共建共享，共同维护行业生态，共同繁荣5G产业。中国电信在推动SA产业成熟方面，已完成了SA全网综合性测试。下一步计划在二季度完成4个省公司的核心网试点，力争三季度全国具备SA商用网基础。5G SA的建设部署涉及到云等基础设施，中国电信具有天翼云等较好基础，计划下一步把5G+云、大数据、AI等充分利用起来，进一步丰富5G应用。





王晓初认为，应进一步探索5G商业模式、减少巨额投资带来的经营风险。5G投资和运营成本均显著高于4G。由于目前设备成熟度还不高，规模部署后未来还需承担大量设备优化、替换成本；另一方面，5G盈利模式尚不清晰，2C侧目前还没有出现过硬的“杀手级”应用，2B侧尽管一些解决方案已经落地，但规模推广与商业模式还不清晰。





由于5G基站功耗是4G时代的数倍，不少网友就5G耗电问题开玩笑称“国家电网或成5G建设最大赢家”。





王晓初认为，5G作为国家数字基础设施，需要更强有力的政策支持和法律保护。建议进一步推动各省市出台具体的5G电费优惠支持措施、并切实落地；开放公共资源支持5G部署；加大对数据中心建设支持力度。





王晓初还建议通过市场机制推动5G建设，建议工信部引导终端与物联网模组的生产、经营等资源向5G迁转，迅速拉低5G终端价格，带动5G产业链建设，提振5G信心。





事实上，5G建设的高成本投资是全球通信业共同面临的难题。3月10日，全球移动通信系统协会GSMA与GTI(Global TD-LTE initiative)联合发布报告，呼吁各国政府在帮助运营商克服所面临的新挑战方面发挥自己的作用。例如，以更合理的价格为运营商分配更多专有频谱，减轻5G网络部署的高成本负担，降低行业税收和加强优惠税务政策以促进5G投资，对运营商开放公共基础设施以加速5G部署等。





根据GSMA数据，到2025年，5G将占全球连接的20%，预计2020年至2025年全球运营商将在移动通信资本支出上投资约1.1万亿美元，其中约80%将用于5G网络。





GSMA首席监管官John Giusti认为：“5G技术有望在2024年至2034年间为全球经济贡献2.2万亿美元，前提是政策制定者必须发挥其重要的作用。”



