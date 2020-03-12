六券齐发 可转债申购潮来了

中华PE:

今年最大一波转债发行潮来了。随着红相转债、博特转债、雷迪转债、搜特转债、三祥转债、华安转债等6只可转债集中网上申购，今日将成为可转债市场发行最为密集的一天。





与此同时，可转债提前赎回案例也逐渐增多。市场人士表示，可转债市场正加速新旧更替。





新年以来，可转债打新规模水涨船高，由于获利确定性强，投资者纷纷加入，致使打新中签率持续走低。可转债被投行称之为“不用担忧发行”的再融资。数据统计，3月新券打新中签率普遍在万分之一附近，天目转债中签率甚至达到了十万分之九。在如此巨大的需求下，可转债打新参与户数轻松突破428万户。





据了解，在6只新券中，评级最高和较受关注的华安转债的发行主体是华安证券，发行规模28亿元，评级达到AA+。





兴业证券左大勇表示，中国资本市场的快速发展长期利好券商行业，具体到二级市场择券上，还需要与其他券商类转债进行对比。由于仅设置网上发行，权益市场调整无碍转债打新热情。假设华安转债网上申购450万户，则全额申购该个券的中签率在0.031%左右。





搜特转债也备受市场关注。受益于口罩概念，搜特转债的正股搜于特近期大涨。同时，该券还是此次唯一一只设有网下发行环节的公司，这也是2019年12月23日东风转债发行以来，时隔近3个月再次有新券设置网下渠道。





根据发行公告，搜特转债下修条款相对宽松，但是转股价较高，为5.36元。





左大勇认为，尽管口罩需求确有较大增量，但需要考虑到搜特转债正股具有较大不确定性。按照当前转债市场定价，如果正股价格相对10日收盘价继续下跌超过一定幅度，则打新可能面临亏损。考虑到转债近期发行的新券不少，参与更有保障的品种或许是更好选择。





“3月份以来，可转债发行逐渐提速，发行数量将达15只，虽然仍处于供不应求状态，但对于市场还是有所冲击。”一位券商营业相关负责人向记者表示。





可转债发行数量日渐增多，与不少转债成功提前赎回密不可分。分析人士认为，提前赎回将促进可转债投资者加速转股，上市公司也将成功实现股权融资，可转债亦完成了历史使命。





数据显示，今年以来，共计28只转债达到触发赎回的条件，共计17只转债最终提前完成赎回。





据悉，3月份仍将有多只转债退市。



