李小加：当前首要任务是保障市场正常运营

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由于新冠肺炎疫情和宏观经济环境的影响，近期全球金融市场都经历了过山车式的巨幅波动。面对这种前所未有的动荡，焦虑和恐慌不断升温，国际市场上甚至出现了一些呼吁关闭交易所市场以缓解下跌和恐慌的声音。

3月24日，港交所行政总裁李小加在网志中表示，交易所在市场动荡期不仅不能停市，反而比以往任何时候更应该维持市场公平、有序和高效的运作，因为越是这种时候，金融市场对于稳定经济的作用就越是重要。

李小加认为，交易所必须要保持市场开放，一是，交易所运作的金融市场是很多上市公司、市场参与者和投资者获取资金的重要渠道，尤其是现在的艰难时期，现金流无论是对企业还是对个人投资者来说都至关重要。而金融市场的动荡，也为一些理性的投资者提供了低点配置金融资产的机会。

二是，金融市场还有价格发现和风险管理的功能，每时每刻的市场波动恰好也是对不确定性的一种定价和释放风险的过程。通过买卖双方之间的透明博弈，金融市场可以引导资金流向最有效益的地方支持经济发展。尤其是通过期货、期权等衍生产品，市场参与者可以对冲或套利来管理波动风险。暂停市场交易不仅不能缓解这种恐慌或下跌，反而会加剧市场恐慌、积聚风险，待到市场重开时只会迎来更加猛烈的暴跌和恐慌，这一点在过去几十年的国际资本市场上已经得到多次验证。

李小加表示，当前港交所的首要任务就是保障市场的正常运营，为了减少人群聚集、确保员工和交易员的安全，港交所旗下的伦敦金属交易所做出了一个艰难的决定，暂时关闭圈内现场交易，全部转向电子交易，这也是伦敦金属交易所成立143年以来第二次关闭圈内现场交易。