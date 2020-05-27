网易大举布局直播带货 电商服务市场增长可期

中华PE:

26日，网易旗下原创生活类自营电商品牌网易严选发布“星驰计划”，计划面向抖音、快手、微博、淘宝等全网招募1000名优质红人主播，100家MCN机构，共创10个千万级爆品。该计划为红人主播设立了1亿佣金池瓜分、百万现金池奖励、亿级流量包等扶持措施。

今年以来，已有越来越多的企业加入直播带货行列，不少地方政府也把直播带货做为拓宽农产品销路、实现电商扶贫的重要途径。据估算，目前淘宝直播的日均活跃用户已超1.6亿，快手电商用户破亿，而2019年底还不足5000万。用户普及度的快速提升，叠加直播形态的普遍高转化率，有望给电商直播带来较大增量。



华创证券指出，社交网络加网红电商的应用场景，刚好和下沉消费市场用户得到匹配，激发了下沉市场的巨大潜力。电商服务行业从品牌形象塑造、整合营销策划、线上品牌运营、精准广告投放、仓储物流等全链路为品牌提供线上服务，壹网壹创、值得买、芒果超媒、南极电商、华扬联众等龙头公司有望持续受益。



