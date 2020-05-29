百度投资有赞正式交割 直播带货业务野心勃勃

中华PE:

值得注意的是，投资有赞交割当天，百度还联合湖北省网信办、各市网信办共同打造了一场名为“宝藏湖北”的公益直播带货活动，很多商品刚一上架就被抢购一空。

在直播带货这件事上，百度正在全力出击。

2020年以来，百度不断加码直播。在此前召开的万象大会上，百度集团执行副总裁沈抖表示，直播集中体现了百度移动生态下半年的重点发展方向，即“人”与“服务”。因此，在2020年，百度将更积极地推进直播。

在此方面，百度也有一个天然的优势。即百度可以先通过搜索大数据洞察用户的真实诉求，再针对数据制定直播的内容和商品。沈抖曾表示，“当用户在搜索时就已表达了自己的需求，而百度有能力组织更有针对性的直播内容以及相应的服务。”

去年8月，为了拓展服务能力，百度战略投有赞。双方依托智能小程序，联手为品牌商打造“有交易能力的新官网”，让用户不仅可以在百度App中了解品牌信息，还能使用其服务，完成交易。分析人士认为，百度选择在此时完成投资有赞的交割，在某种程度上，正是向外界释放其在直播带货业务上的雄心。

5月27日，中国有赞发布公告称，一名百度联属人士以现金代价2999.98万美元悉数行使Qima认股权证。这也意味着，百度战略投资有赞正式交割完毕。