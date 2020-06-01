徐翔200亿资产甄别进入尾声 波及多家上市公司

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备受关注的徐翔案，又掀起新波澜。





5月31日，微博认证名“应莹-ying”发布一则消息，事关徐翔案资产甄别最新进展。经证券时报·e公司证实，信息发布者“应莹-ying”确为徐翔妻子应莹。





资产甄别进入尾声





“最近，我和律师前往青岛中院，与法官有过当面的沟通交流。这是法官第一次告诉我，查封、冻结中的资产甄别已进入尾声。马上就要移交执行了，我认为这是一个好消息。”5月31日，应莹对证券时报·e公司记者如是说。





2015年，昔日“私募一哥”徐翔案发，约210亿家庭财产被司法机关查封、扣押和冻结。2017年1月22日，徐翔被判决犯操纵证券市场罪，判处有期徒刑5年6个月，没收违法所得逾90亿元，罚金110亿元。





但是，徐翔案件在执行过程中，出现了几个现实问题：一是资产在判决前已被查封、扣押或冻结，但有一些属于徐翔家庭的的共同财产；二是徐翔的一些朋友因徐翔案受到牵连，资产受到冻结至今也未能解封。





2018年1月，9位国内刑法和刑事诉讼法专家对徐翔案财产执行问题进行法律论证。专家一致认为，追缴违法所得应坚持谁实际取得谁上缴的原则，不能由徐翔以合法财产代为退赔，罚金刑的执行与违法所得的没收均应只针对徐翔的个人财产进行，不能株连配偶及其他家庭成员。随后，专家意见提交法院。





不过，围绕着徐翔家案查封资产的待处理事项，却迟迟没有重要进展。在此背景之下，在过去几年中，应莹及徐翔父母通过律师，主张自己的合法权益。





在这次公开信中，应莹称，“青岛中院承办法官明确，罚金仅针对徐翔本人，也确认我和徐翔父母有合法资产的所有权，会依法分割后还给我。”





合法资产如何分割





“资产分割将是执行阶段的事情。当然，我正在与律师提前做这部分的工作。”应莹对证券时报·e公司记者表示。





徐翔案的资产甄别进入尾声，这对于应莹、徐翔父母及其受波及的亲朋好友，是一个好消息。但是，进行资产分割，将出现新的悬念。





应莹于2019年3月向法院提出离婚，并主张孩子抚养权和夫妻财产依法处理。案件去年8月在关押徐翔的青岛监狱内开庭，徐翔庭上表示同意离婚。如今，离婚案的宣判两次延期，暂未有结果。





应莹提出离婚也曾被外界质疑为“技术性离婚”，真正目的是保全徐翔的资产。如今资产甄别进入尾声，这场离婚还要进行吗？





对此，应莹对证券时报·e公司记者表示，“离婚案跟资产甄别是两码事情。哪怕是不离婚，属于我个人的合法财产，法院还是要给我。但是，与徐翔的离婚，还夹杂着其他的原因在里面。”





此前，应莹在接受媒体采访时曾表示，这些财产中，有约120亿元是与案件无关的个人合法财产，这些财产包括夫妻共同财产，也包括徐翔父母、儿子、泽熙系公司等的合法财产，一并被扣押、冻结、查封、扣划的还可能包括其他人的合法财产财物，这些合法财产应予返还。





从时间上看，徐翔17岁开始炒股，尚未成年，初始资金皆由父母提供，在此后20多年的投资生涯中，缔造了一个赫赫有名的“泽熙系”。





应莹对证券时报·e公司记者称，“这些资产中，大部分是徐翔赚来的，所以这部分资金大部分是我和徐翔夫妻共同的合法财产。徐翔父母，我也认可他们的权益，至于具体怎么分，需要法院依法来分割。”





据悉，徐翔家族的合法财产，应当是扣除父母及他人的合法财产，再对剩余的夫妻共同财产进行分割，除去徐翔妻子的一半合法财产，剩余部分才是徐翔个人财产，应作为罚金执行。





“长期的股权冻结，对上市公司的影响太大了，对投资者也不公平。不管是解冻，还是处置，不应该这么长期拖着。”应莹对证券时报·e公司记者称，“不管公司股权如何划分或分割，不管归属于我或者其他处置方式，在进入执行阶段后，相关公司将翻开新的一页。”





两家上市公司恐遇巨震





徐翔案中被查封、冻结的资产，以宁波中百、大恒科技两家公司最受人关注。





2014年2月，西藏泽添投资发展有限公司以9.1元/股的价格斥资3.2亿元，受让宁波中百原大股东八达集团15.69%股份。随后，在争夺控股权时，泽添投资的持股增至15.78%。





2014年11月24日，新纪元与徐翔的母亲郑素贞签署“股份转让协议书”，将其所持有的大恒科技约1.29亿股（占公司总股本的29.52％）转让给郑素贞，转让价总计12.02亿元。在不触及30％要约收购线的情况下，郑素贞成为大恒科技第一大股东。





截至目前，郑素贞持有大恒科技29.75%股份，是公司实际控制人；西藏泽添投资发展有限公司持有宁波中百15.78%股份，徐柏良（徐翔父亲）是公司实际控制人。





徐翔家庭的资产一旦分割，势必会涉及到两家公司高管层的变动。





从宁波中百来看，公司目前高管团队中，董事长应飞军、副董事长严鹏、董事赵忆波、董事张冰、监事会主席徐正敏、监事姚佳蓉等人，均有“泽熙系”任职背景。





从大恒科技来看，公司目前高管团队中，董事长鲁勇志、副董事长赵忆波、监事长严鹏、监事徐正敏等人，均有“泽熙系”的背景。





这次公开信中，应莹称，“据初步测算，归属我个人有几十亿的家庭合法资产，如果给我现金，那是最好，但如果大恒科技和宁波中百的股权划归我，我也有自信能保持上市公司的稳定发展，并做好管理层的股权激励。





波及多家上市公司





除了实际控股宁波中百、大恒科技两家上市公司，徐翔家族及其“马甲”，还涉及多家A股上市公司。





据证券时报·e公司不完全统计，徐翔家族及其“马甲”涉及的上市公司还包括：华丽家族、康强电子、文峰股份、招商南油、东方金钰等，上述公司也大多披露了徐翔相关股份冻结公告。





目前，上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）持股有华丽家族9000万股，占上市公司5.11％的股权，位居公司第二大股东；泽熙6期持有康强电子1876.43万股，占上市公司总股本5%，位居公司第三大股东；郑素贞（徐翔母亲）持有文峰股份2.75亿股，占上市公司总股本14.88%，位列第二大股东。





除了上述可以在股东榜单中查阅的股份，被查封、冻结的“隐形”股份，涉及招商南油、东方金钰等。





招商南油原名长航油运，2014年退市，2019年1月恢复上市。在长航油运退市前，徐翔家族曾大举买入，其中徐翔、应莹、徐翔父母徐柏良和郑素贞各持有550万股，合计2200万股。但由于招商南油恢复上市前曾进行了债务重组，所以目前公司前十大股东多为银行、资产管理公司。





2019年1月恢复上市时，关于徐翔躺在监狱赚钱的新闻见诸报端。当时，应莹谈到这笔投资显得很平静，目前持有2200万股数量并未改变，成本当时在1元以下。





另外，瑞丽金泽投资管理有限公司持有东方金钰2.93亿股，占上市公司总股本21.72%，位列第一大股东，但非实际控股股东。



